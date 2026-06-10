Η υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, εισέρχεται σε νέα, κρίσιμη φάση, καθώς οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές τριών προσώπων που θεωρούνται ότι μπορεί να διαθέτουν καθοριστικά στοιχεία για την υπόθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Μεσαράς.

Πρόκειται για έναν πατέρα, τον γιο του και έναν εργάτη που δουλεύει σε αυτούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα γνωρίζουν γύρω από τον θάνατο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου.

Οι τρεις προσαγωγές προέκυψαν έπειτα από στοχευμένες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. σε δύο χωριά της περιοχής, όπου πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε κατοικίες και χώρους δραστηριότητας των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα βασίζεται σε συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων, μαρτυρικών καταθέσεων και ειδικών ανακριτικών πράξεων, με τις αρχές να εκτιμούν ότι το παζλ της υπόθεσης αρχίζει σταδιακά να συμπληρώνεται.

Τα ύποπτα άτομα για τη δολοφονία Δασκαλάκη και η «καθημερινή παρακολούθηση»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν χαρτογραφήσει την καθημερινή διαδρομή ενός εκ των προσαχθέντων και τον περίμεναν νωρίς το πρωί σε καφενείο του χωριού, τη στιγμή που έφτανε για τον πρωινό του καφέ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του patris.gr, η αλλαγή στην εξωτερική εμφάνιση ενός εκ των τριών προσώπων είχε απασχολήσει τους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να αποτελεί από μόνη της επιβαρυντικό στοιχείο. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν έχει στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν τόσο στο χωριό όπου διαμένουν ο πατέρας και ο γιος όσο και στην περιοχή όπου κατοικεί ο εργάτης τους, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις και κινήσεις πριν και μετά τον θάνατο του Δασκαλάκη.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα και το σενάριο ανθρωποκτονίας

Η υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη αρχικά είχε αποδοθεί σε τροχαίο με δίκυκλο. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης άλλαξαν την κατεύθυνση της έρευνας, καθώς τα βαριά κρανιοεγκεφαλικά τραύματα που έφερε δεν φαίνεται να συνάδουν με την εικόνα της μηχανής του, η οποία βρέθηκε χωρίς εμφανή σημάδια πρόσκρουσης ή σύρσης.

Ο Δασκαλάκης νοσηλεύτηκε για 21 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου, δίνοντας μάχη για τη ζωή του πριν καταλήξει. Το πόρισμα κάνει πλέον λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία, στοιχείο που έχει μετατρέψει την υπόθεση σε ενεργή ποινική διερεύνηση με διαφορετική βαρύτητα από την αρχική εκτίμηση.

Μαρτυρίες για φόβο, απειλές και «κώδικας σιωπής»

Παράλληλα με τις αστυνομικές εξελίξεις, στο φως έρχονται καταγγελίες κατοίκων της περιοχής μέσα από επιστολή που εστάλη στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», όπου περιγράφεται ένα περιβάλλον έντονου φόβου και σιωπής στο χωριό Απεσωκάρι.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για έναν άτυπο «κώδικα σιωπής», όπου όσοι γνωρίζουν κρίσιμες πληροφορίες αποφεύγουν να μιλήσουν υπό τον φόβο αντιποίνων. Στην επιστολή αναφέρονται καταγγελίες για εκφοβισμούς, απειλές και πιέσεις, ενώ γίνεται λόγος για ένα πλέγμα τοπικών σχέσεων και εξαρτήσεων που, όπως υποστηρίζουν, αποθαρρύνει κάθε προσπάθεια καταγγελίας παραβατικών συμπεριφορών.

Οι κάτοικοι περιγράφουν ένα καθεστώς όπου συγγενικές και κοινωνικές σχέσεις λειτουργούν ως μηχανισμός προστασίας συγκεκριμένων προσώπων, δημιουργώντας, όπως αναφέρουν, ένα περιβάλλον ατιμωρησίας. Δεν λείπουν και αναφορές σε περιστατικά βανδαλισμών και απειλών, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λειτουργούν ως «μήνυμα» προς όσους αντιδρούν.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι όταν απευθύνονται στις αρχές αντί να βρουν το δίκιο τους γίνονται άμεσα στόχος.

Κάθε φορά που καταγγέλλουν κτηνοτρόφους για αυθαίρετες καταλήψεις των εκτάσεων τους ή άλλες παραβατικές ενέργειες ενεργοποιούνται σκοτεινοί μηχανισμοί για να τους αποθαρρύνουν με μεθόδους που παραπέμπουν σε μαφία. Περιγράφουν περιστατικά βανδαλισμών, που λειτουργούν ως «μήνυμα» προς όσους αντιδρούν ακόμη και ένοπλες απειλές.

«Κουμάντο κάνει η κατσούνα» – Οι μαρτυρίες των κατοίκων

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής που μίλησε ανώνυμα στην κάμερα της εκπομπής, περιγράφοντας μια σκληρή κοινωνική πραγματικότητα:

«Στην Κρήτη κουμάντο κάνει η κατσούνα και ο νόμος του ισχυρού. Όποιος μιλήσει, το μαθαίνουν αμέσως και μετά βρίσκει την περιουσία του κατεστραμμένη ή δέχεται απειλές», ανέφερε.

Άλλος κάτοικος, φίλος του θύματος, περιγράφει τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη ως άνθρωπο που δεν ανεχόταν την αδικία και προσπαθούσε να στηρίξει το χωριό του, επισημαίνοντας πως όσοι τόλμησαν να αντιδράσουν στο παρελθόν δεν βρήκαν ανταπόκριση από τις αρχές.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι και οι κτηνοτρόφοι κάνουν τη δουλειά τους, αλλά δεν μπορούν να ρημάζουν τους δικούς μας κόπους. Όσοι τόλμησαν να αντιδράσουν, είδαν ότι δεν έγινε τίποτα από τις αρχές. Ο Αλέκος προσπαθούσε πάντα να βοηθήσει όλο το χωριό, δεν άντεχε την αδικία και δυστυχώς είχε αυτή την τραγική κατάληξη», ανάφερε χαρακτηριστικά ο φίλος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Οι πολιτικές και τοπικές διαστάσεις της υπόθεσης

Η δημοτική αρχή της περιοχής έχει κληθεί να τοποθετηθεί, με τον δήμαρχο Γόρτυνας να δηλώνει συγκλονισμένος από την υπόθεση και να υποστηρίζει ότι δεν είχαν τεθεί ποτέ ζητήματα παραβατικότητας στις συζητήσεις με τον εκλιπόντα.

Ωστόσο, συγγενείς του Δασκαλάκη αναφέρουν ότι είχαν γίνει επανειλημμένες καταγγελίες για προβλήματα στην περιοχή, οι οποίες όπως υποστηρίζουν, δεν είχαν την αναμενόμενη συνέχεια.

Ο γαμπρός του θύματος μιλά για «καταγγελίες που χάθηκαν στον δρόμο», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο διαχείρισης των αναφορών.

Μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή

Η δολοφονία Δασκαλάκη εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, με τις προσαγωγές να θεωρούνται μόνο ένα πρώτο βήμα σε μια έρευνα που παραμένει σε εξέλιξη. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να συνθέσουν ένα σύνθετο παζλ, όπου μαρτυρίες, τεχνικά ευρήματα και τοπικές εντάσεις δημιουργούν μια υπόθεση με πολλαπλά επίπεδα.

Το βέβαιο είναι ότι η υπόθεση έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με ένα σοβαρό ποινικό ερώτημα, αλλά και με ένα βαθύτερο ζήτημα εμπιστοσύνης, σιωπής και φόβου που –όπως καταγγέλλεται– διαρκεί χρόνια.