Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του πρώην προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, σε μία εξέλιξη που θεωρείται κομβική για τη διαλεύκανση μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τη Μεσαρά και ολόκληρη την Κρήτη.

Η αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Βαγιωνιά του Δήμου Γόρτυνας οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος του 49χρονου πρώην κοινοτάρχη, ο οποίος είχε βρεθεί βαριά τραυματισμένος έπειτα από φονική επίθεση με μαγκούρες έξω από το Απεσωκάρι την 1η Μαρτίου και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Η οικογένεια του θύματος και η τοπική κοινωνία παρακολουθούν με έντονη αγωνία τις εξελίξεις, καθώς όλα δείχνουν ότι οι Αρχές βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ποιοι είναι οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία Δασκαλάκη

Οι συλληφθέντες είναι μέλη γνωστής κτηνοτροφικής οικογένειας της περιοχής και ένας εργαζόμενος τους με καταγωγή από τη Λοχριά. Πρόκειται για έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν 59χρονο εργαζόμενο στην κτηνοτροφική μονάδα της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από το neakriti.gr, στο επίκεντρο των ερευνών για τη φυσική τέλεση της επίθεσης βρίσκονται κυρίως ο 32χρονος και ο 59χρονος εργάτης.

Ο 32χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς το όνομά του είχε εμπλακεί στην υπόθεση του άγριου bullying σε βάρος του Βαγγέλη Γιακουμάκη στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων.

Ο 57χρονος πατέρας ελέγχεται για πιθανή ηθική αυτουργία ή για μορφή συνέργειας στις πράξεις που περιγράφονται στη δικογραφία, η οποία φαίνεται να στηρίζεται στο αδίκημα της θανατηφόρας σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δεκάδων αστυνομικών της Ασφάλειας και της ΟΠΚΕ, οι οποίοι πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες σε κατοικίες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, μάντρες, οχήματα αλλά και σε κατάστημα που συνδέεται με την οικογένεια.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους, ανοίγοντας ακόμη και συσκευασίες γάλακτος, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέσουν τους υπόπτους με το έγκλημα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν:

Κυνηγετική καραμπίνα Mossberg 12GA με 14 φυσίγγια, η οποία φέρεται να κατεχόταν παράνομα και χωρίς να τηρούνται οι κανόνες ασφαλούς φύλαξης.

Ένα μαχαίρι μήκους 27 εκατοστών.

Τέσσερις μαγκούρες που βρέθηκαν σε ποιμνιοστάσια αλλά και στο αυτοκίνητο της συζύγου ενός εκ των συλληφθέντων.

Τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντοπίστηκαν παρατυπίες.

Συγκεκριμένα, καταμετρήθηκαν 679 αιγοπρόβατα, από τα οποία τα 160 δεν έφεραν ενώτια με τον προβλεπόμενο κωδικό κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, ενώ σε δεύτερο χώρο βρέθηκαν ακόμη 63 αιγοπρόβατα χωρίς ενώτια.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία των ερευνών φαίνεται πως έπαιξε το πόρισμα των ιατροδικαστών, το οποίο κατέληξε ότι ο θάνατος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη προήλθε από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις «συμβατές με πλήξη της κεφαλής από θλων όργανο».

Στη δικογραφία φέρεται επίσης να περιλαμβάνεται κρίσιμο βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο καταγράφεται άτομο με κοπάδι να προσεγγίζει το σημείο την επίμαχη χρονική στιγμή.

Παράλληλα, η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου φέρεται να έδωσε σημαντικά στοιχεία για τις κινήσεις προσώπων στην περιοχή, αλλά και για τις μεταξύ τους επικοινωνίες πριν και μετά την επίθεση.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας είχαν κληθεί εκ νέου να καταθέσουν στην Ασφάλεια τόσο η σύζυγος του θύματος όσο και ο γαμπρός του, των οποίων οι μαρτυρίες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές. Ενδεικτικό της έντασης των ερευνών είναι ότι μετά τις προσαγωγές συγγενικά πρόσωπα του Αλέξανδρου Δασκαλάκη έδωσαν δείγματα γενετικού υλικού για τις ανάγκες των εξετάσεων.

Τι δηλώνει η οικογένεια του θύματος

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Στειακάκης, υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή οι συγγενείς του θύματος επέλεξαν να εμπιστευθούν αποκλειστικά τις Αρχές και να μην στοχοποιήσουν κανέναν χωρίς αποδείξεις.

«Η οικογένεια, αυτό που εύχεται από την πρώτη στιγμή είναι η υπόθεση αυτή να εξιχνιαστεί πλήρως. Δεν είπε ποτέ για κανέναν και δεν έκανε καμία παρακινδυνευμένη ενέργεια, ώστε να θεωρήσει κάποιον ύποπτο. Είπε ότι η Αστυνομία είναι η μόνη αρμόδια για να κρίνει τα στοιχεία, να τα συλλέξει, να τα κρίνει, να αξιολογήσει και στη συνέχεια να τα στείλει στον εισαγγελέα. Θέλει να εντοπιστούν, να κατηγορηθούν και να καταδικαστούν οι πραγματικά ένοχοι και, εφόσον η Αστυνομία προχώρησε αυτή τη διαδικασία, εμείς θα είμαστε σε μια παράλληλη παρακολούθηση της υπόθεσης, ώστε να βοηθήσουμε να υπάρχει αποτέλεσμα και αυτός ο άδικος θάνατος, αυτό το έγκλημα εντέλει να εξιχνιαστεί, κάτι το οποίο νομίζω και όλη η κοινωνία η τοπική ζητάει.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ήταν τόσο αγαπητός, ήταν τόσο πράος άνθρωπος, ήταν τόσο φιλήσυχος και ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν ήθελε να φτάνει στα άκρα, δεν είχε εχθρούς, δε χρησιμοποιούσε μεθόδους οι οποίες να ενοχλήσουν κάποιον. Ήταν τόσο αξιαγάπητος, λοιπόν, που έχει πονέσει όλη την τοπική κοινωνία και όλους όσους τον γνώριζαν».

Η θέση των συλληφθέντων

Από την πλευρά τους, οι τρεις συλληφθέντες αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Η συνήγορός τους, σε δήλωσή της, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας της δικογραφίας, τονίζοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

«Με απόλυτο σεβασμό τόσο στον θάνατο του ανθρώπου, αλλά και στη θέση και τα δικαιώματα των φερόμενων ως υπόπτων – δεν έχουμε ακόμη καν την ιδιότητα των κατηγορουμένων, για να είμαστε ακριβείς – θα ήθελα να σας πω ότι σε αυτό το στάδιο δεν έχω να σας δώσω καμία πληροφορία, ούτε από τη δικογραφία, ούτε φυσικά από την έρευνα που λέτε ότι έχει καταλήξει. Πάντα είμαι προσεκτική στις τοποθετήσεις μου, διότι αυτά τα οποία έχουν αξία σε μία τόσο σοβαρή υπόθεση είναι τα στοιχεία τα οποία θα αξιοποιηθούν από τις αρμόδιες Αρχές».