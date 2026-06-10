Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οπτικά ντοκουμέντα που καταγράφουν τις τελευταίες κινήσεις του 49χρονου κτηνοτρόφου και προέδρου της κοινότητας Απεσωκάρι, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, λίγο πριν δεχτεί τη μοιραία επίθεση στην Κρήτη.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο άτυχος άνδρας δέχτηκε θανατηφόρα πλήγματα με κατσούνα (γκλίτσα) στο κεφάλι, ενώ ένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δολοφονία του είχε καταδικαστεί και για την εμπλοκή του στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Με γκλίτσα δολοφόνησαν τον Δασκαλάκη

Η προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, σε συνδυασμό με μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και καταγγελίες των συγγενών, οδήγησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη σύλληψη τριών ντόπιων κτηνοτρόφων, ηλικίας 59, 57 και 32 ετών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι ρόλοι τους διαμορφώνονται ως εξής: Ο 57χρονος κτηνοτρόφος φέρεται να είχε τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, παρακινώντας τους συγκατηγορουμένους του να επιτεθούν στο θύμα. Ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος εργαζόμενός τους κατηγορούνται ότι υλοποίησαν την επίθεση, καταφέροντας πλήγματα στο κεφάλι του 49χρονου με γκλίτσα (ποιμενική ράβδο).

Μάλιστα, το όνομα του 32χρονου κατηγορουμένου είχε συμπεριληφθεί στο παρελθόν και στη δικογραφία για την πολύκροτη υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Τα βίντεο από τις τελευταίες κινήσεις του θύματος

Στα συγκεκριμένα πλάνα, ο άτυχος άνδρας διακρίνεται να μετακινείται στην περιοχή με το δίκυκλό του. Το πρώτο βίντεο τον καταγράφει να αποχωρεί από το καφενείο, ενώ το δεύτερο αποτυπώνει την επιστροφή προς το σπίτι του. Το μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο διαδρομών, που προσδιορίζεται με ακρίβεια ανάμεσα στις 11:22 και 11:30 το πρωί της 1ης Μαρτίου, αποδείχτηκε το πλέον κρίσιμο για τη ζωή του.

Δείτε τα δύο βίντεο:

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της 1ης Μαρτίου, όταν ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης αναχώρησε από την οικία του με τη μοτοσικλέτα του. Αφού αγόρασε καφέ και τρόφιμα για έναν εργάτη του, κατευθύνθηκε προς την αγροτική του έκταση. Τα πράγματα που είχε ψωνίσει, ωστόσο, δεν παραδόθηκαν ποτέ, αλλά εντοπίστηκαν πεταμένα στον δρόμο.

Λίγα λεπτά αργότερα, επέστρεψε στο σπίτι του εμφανώς χτυπημένος, με ρινορραγία, λερωμένα ρούχα και σοβαρά προβλήματα προσανατολισμού και μνήμης. Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όμως η ραγδαία επιδείνωση της υγείας του επέβαλε την άμεση μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε κρανιεκτομή λόγω κατάγματος κρανίου και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 21 ημέρες, μέχρι τις 22 Μαρτίου, οπότε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος προήλθε από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, προκληθείσες από θλών όργανο.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και τα ευρήματα

Η σύλληψη των τριών ανδρών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, 10ης Ιουνίου, μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Ασφαλείας Μεσσαράς και της ΟΠΚΕ.

Κατά τις έρευνες που διεξήχθησαν στις οικίες και τα ποιμνιοστάσια των εμπλεκομένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Μία παράνομη κυνηγετική καραμπίνα Mossberg (12GA), με 14 φυσίγγια.

Ένα μαχαίρι 27 εκατοστών και επιπλέον φυσίγγια.

Δύο παραδοσιακά κρητικά μαχαίρια με ξύλινες θήκες και κοκάλινες λαβές (στην οικία του 32χρονου).

Συνολικά τέσσερις ποιμενικές ράβδοι (γκλίτσες), οι οποίες έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Τρία κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, κατά την καταμέτρηση των ζώων, διαπιστώθηκαν σοβαρές κτηνοτροφικές παραβάσεις, καθώς εντοπίστηκαν συνολικά 223 ζώα (160 προβατοειδή, 7 κριοί και 56 αρνιά) που δεν έφεραν τα απαραίτητα ενώτια (σκουλαρίκια σήμανσης).

Οι συλληφθέντες οδηγούνται συνοδεία της σχηματισθείσας δικογραφίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα.