Για περισσότερα από τρία χρόνια, πιστευόταν ότι η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου είχε χάσει τη ζωή της σε ατύχημα, αφού αποκοιμήθηκε με αναμμένο τσιγάρο.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομίας, ο θάνατός της προκλήθηκε από εγκληματική ενέργεια: ο ίδιος της ο γιος φέρεται να την νάρκωσε και να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να καλύψει τα ίχνη του.

Ο 60χρονος γιος της, μιλώντας αρχικά για το περιστατικό, είχε δηλώσει ότι πρόκειται για ένα ατύχημα: «Ένα ατύχημα έγινε από το τσιγάρο και βγήκαν και τα πορίσματα. Η φωτιά σιγοέκαιγε αρκετές ώρες και φούντωσε όταν ανοίξαμε την πόρτα, γιατί τα παράθυρα ήταν κλειστά», είχε πει.

Υπενθυμίζεται πως ήταν περίπου 5:30 το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου 2022, όταν η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει για φωτιά σε διαμέρισμα στον τρίτο όροφο επί της οδού Λυκαβηττού, στο Κολωνάκι. Οι πυροσβέστες βρήκαν τη σορό της ηλικιωμένης σε καθιστή θέση στον καναπέ, απανθρακωμένη, και την είχαν αποκαλέσει «αρχόντισσα του Κολωνακίου».

Κατά την επιθεώρηση του διαμερίσματος, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής διαπίστωσαν ότι το σώμα της και ο χώρος γύρω του είχαν διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού πριν ξεσπάσει η φωτιά, γεγονός που παρέπεμπε σε πρόθεση και εγκληματική ενέργεια.

Ο 60χρονος γιος παρουσίαζε τον θάνατο της μητέρας του ως ατύχημα και δήλωνε ότι η υπόθεση είχε κλείσει: «Δεν έχω κάτι να πω γι’ αυτό. Έχει κλείσει η υπόθεση και δεν υπάρχει θέμα. Η έρευνα έχει ολοκληρωθεί και έχουν βγει τα πορίσματα», είχε δηλώσει.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει αντιφάσεις στις καταθέσεις του, ιδίως για το πότε είδε τελευταία φορά τη μητέρα του, το γεγονός ότι το διαμέρισμα δεν είχε ίχνη παραβίασης, καθώς και τα χρέη που ξεπερνούσαν τις 400.000 ευρώ. Παράλληλα, η ένταση μεταξύ μητέρας και γιου για την πώληση του διαμερίσματος είχε προκαλέσει υπόνοιες, ενώ φέρεται ότι ο γιος κλείδωνε τη μητέρα του και κρατούσε τα κλειδιά αποκλειστικά ο ίδιος, ακόμη και κατά τη διάρκεια ταξιδιών.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της 87χρονης εντόπισαν ηρεμιστική ουσία, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα βρέθηκε μόλις στο 5% του αίματος, γεγονός που απέδειξε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το πόρισμα του εισαγγελέα, ο γιος της πρώτα της χορήγησε υπνωτικά χάπια που προκάλεσαν τον θάνατό της και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να δώσει την εντύπωση ατυχήματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ατύχημα με τσιγάρο.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξαν και τα τυπικά χαρακτηριστικά εμπρησμού με στόχο την απόκρυψη ανθρωποκτονίας.

Επιπλέον, πυροσβέστης που συμμετείχε στην κατάσβεση αντιλήφθηκε οσμή βενζίνης στο κλιμακοστάσιο από τον πρώτο έως τον τρίτο όροφο. Στο διαμέρισμα του γιου βρέθηκε ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, ενώ η φαρμακευτική ουσία που εντοπίστηκε στο θύμα δεν ήταν συνταγογραφημένη ούτε χρησιμοποιούταν από την ίδια σύμφωνα με μάρτυρες.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε στη συνέχεια στον εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να δοθεί συνέχεια στις καταθέσεις και να ανοίξει νέος κύκλος ερευνών για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: ΕΡΤ NEWS