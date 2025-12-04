Την ενοχή του κατηγορουμένου για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο, από τον τότε σύντροφό της, πρότεινε την Τετάρτη (3/12) ο Εισαγγελέας Εφετών, σύμφωνα με το άρθρο 299 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα που αναφέρεται σε ανθρωποκτονία με πρόθεση και επιφέρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Ο Εισαγγελέας απέρριψε τους ισχυρισμούς για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένου καταλογισμού που ήταν και η κύρια γραμμή της υπεράσπισης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, την Τετάρτη, εξετάστηκε ο τελευταίος μάρτυρας της υπόθεσης, ο ψυχίατρος που είχε προσλάβει η οικογένεια του κατηγορουμένου, ενώ ακολούθησαν η απολογία του κατηγορουμένου, η πρόταση του Εισαγγελέα και η αγόρευση του συνηγόρου της Πολιτικής Αγωγής.

Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, περιγράφοντας τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την ημέρα της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς, δήλωσε πως δεν θυμάται πολλά από όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα καθώς και τη χρονική σειρά των γεγονότων. Συγκεκριμένα ανέφερε πως έχει κενό μνήμης από τη στιγμή που το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, μέχρι και τη στιγμή που είδε τη Γαρυφαλλιά πεσμένη στα βράχια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την ώρα βίωνε ψυχωσικό επεισόδιο και πώς οι αντιφάσεις σε όσα αρχικά είχε δηλώσει στους αστυνομικούς όταν συνελήφθη, στους οποίους παραδέχτηκε πως εκείνος έσπρωξε τη Γαρυφαλλιά στον γκρεμό, αποδεικνύουν πόσο ψυχικά αποδιοργανωμένος ήταν.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου δεν έγιναν δεκτοί από τον Εισαγγελέα ο οποίος βασιζόμενος στα στοιχεία του ιατροδικαστικού πορίσματος και των ψυχιατρικών πραγματογνωμοσυνών, πρότεινε την ενοχή του. Η διαδικασία θα συνεχιστεί σήμερα Πέμπτη με την αγόρευση της υπεράσπισης ενω ορίστηκε νέα ημερομηνία για την έκδοση της απόφασης στις 10 Δεκεμβρίου.