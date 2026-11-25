Νέα οπτικά ντοκουμέντα από το καρτέρι θανάτου που στήθηκε τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου στη Γλυφάδα, με θύμα τον 52χρονο οπαδό του Παναθηναϊκού, Νίκο Γκαβανόζη, γνωστό στις Αρχές με το προσωνύμιο «Παπαγάλος», έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Στο υλικό από κάμερες ασφαλείας καταγράφονται οι δύο εκτελεστές τη στιγμή που απομακρύνονται από κεντρική οδική αρτηρία με μοτοσικλέτα, αμέσως μετά την επίθεση, με τον οδηγό να φορά λευκό κράνος και τον συνεπιβάτη του να ακολουθεί.

Η συνδυαστική αξιολόγηση του βιντεοληπτικού υλικού από τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, οδήγησε στην πλήρη χαρτογράφηση των κινήσεών τους και στην ταυτοποίηση του οδηγού της μοτοσικλέτας, ενώ στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ήδη ένας 48χρονος συνεργός τους.

Ο φάκελος με τις σφαίρες και το κίνητρο της επίθεσης

Από την προανακριτική έρευνα, προκύπτει ότι το 52χρονο θύμα, το οποίο εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινό κέντρο, είχε γίνει αποδέκτης προειδοποιητικού μηνύματος πριν από την εκτέλεσή του.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι είχαν τοποθετήσει στο γραμματοκιβώτιό του έναν φάκελο που περιείχε σφαίρες, τον οποίο όμως ο ίδιος δεν είχε ανοίξει ποτέ. Τον φάκελο εντόπισαν τελικά οι αστυνομικοί, κατά την αυτοψία στον χώρο.

Οι ερευνητές αποδίδουν το έγκλημα σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών στα νότια προάστια.

Ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας εξετάζεται ένας 39χρονος —ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα στα Καλύβια— με δράση στα κυκλώματα ναρκωτικών σε Γλυφάδα και Αργυρούπολη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έντονη εμπλοκή του 52χρονου στην παροχή «προστασίας» σε ανταγωνιστικές ομάδες διακινητών στην ίδια περιοχή φέρεται να πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση.

Το χρονικό της ενέδρας και η ταυτότητα του «Σταμάτη»

Η επίθεση εκδηλώθηκε την ώρα που ο 52χρονος κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του. Οι δύο δράστες τον προσέγγισαν με δίκυκλο και άνοιξαν πυρ εναντίον του, ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια έκαναν αναστροφή και επέστρεψαν πάνω από το πεσμένο θύμα, πυροβολώντας ξανά για να βεβαιωθούν ότι είναι νεκρό. Από το σημείο περισυνελέγησαν δέκα κάλυκες των 9 χιλιοστών.

Ως οδηγός της μοτοσικλέτας των εκτελεστών ταυτοποιήθηκε ένας 48χρονος υπήκοος Αλβανίας, γνωστός με το προσωνύμιο «Σταμάτης», ο οποίος εκτιμάται ότι έχει διαφύγει στους Αγίους Σαράντα.

Πρόκειται για πρόσωπο με μακρά διαδρομή στον χώρο της νύχτας, καθώς στο παρελθόν υπήρξε στενός συνεργάτης ηγετικών στελεχών της λεγόμενης «Greek Mafia» που δολοφονήθηκαν το 2017 και το 2018.

Το ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει βαρύτατες διώξεις. Συγκεκριμένα:

– Εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Καλαμάτας (από τον Δεκέμβριο του 2023) για εγκληματική οργάνωση και την ένοπλη ληστεία στα ΕΛ.ΤΑ. Μεσσήνης τον Ιούλιο του 2023, με λεία 130.000 ευρώ.

– Το 2025 καταδικάστηκε σε κάθειρξη εννέα ετών και τριών μηνών από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λαμίας, για τρεις ληστείες και παράνομη οπλοκατοχή.

– Έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για εκβιάσεις, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, πλαστογραφία και παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών.

Ο συνεπιβάτης και φυσικός αυτουργός των πυροβολισμών, επίσης αλβανικής καταγωγής, μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι και το 52χρονο θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά και οπαδική βία.

Η διαφυγή στην Κερατέα και η απολογία του συνεργού

Αμέσως μετά τη δολοφονία, οι δύο δράστες κατευθύνθηκαν προς μια απομονωμένη οικία στην Κερατέα. Εκεί τους ανέμενε ένας 48χρονος Έλληνας συνεργός, ο οποίος τους επιβίβασε στο ασημί αυτοκίνητο της συζύγου του και τους μετέφερε στις εργατικές κατοικίες του Καρέα, ώστε να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Κατά την αστυνομική έφοδο στο σπίτι του 48χρονου στην Κερατέα, στις 18 Νοεμβρίου, η μηχανή της επίθεσης βρέθηκε πλήρως αποσυναρμολογημένη και χωρίς κινητήρα, ενώ εξαρτήματά της εντοπίστηκαν και στο όχημα διαφυγής. Το ένα από τα κράνη των εκτελεστών κατασχέθηκε στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου που ανήκε στον αποβιώσαντα πατέρα του κατηγορούμενου.

Ο 48χρονος συνελήφθη στο Αγρίνιο και απολογούμενος παραδέχθηκε τη μεταφορά των δύο ανδρών στον Καρέα, αρνήθηκε όμως οποιαδήποτε γνώση για τη δολοφονία. Υποστήριξε ότι νόμιζε πως η μοτοσικλέτα ήταν απλώς κλεμμένη και πως ανέλαβε να τη διαλύσει κατόπιν εντολής τους, προσθέτοντας ότι το δεύτερο κράνος το παρέδωσε σε άγνωστο τρίτο πρόσωπο.

Το παρελθόν του συλληφθέντος και η αποθήκη με τα πολεμοφόδια

Ο 48χρονος συλληφθείς δεν ήταν άγνωστος στις διωκτικές αρχές. Μαζί με τη σύζυγο και την αδελφή του είχε εμπλακεί σε μεγάλη δικογραφία για διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών από την Αλβανία και την Τουρκία προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, έχοντας αναλάβει τη φύλαξη οχημάτων της οργάνωσης.

Σε παλαιότερη έρευνα σε αποθήκη στην Αυλίζα Κερατέας, που συνδεόταν με τον ίδιο και την αδελφή του, είχαν κατασχεθεί πολεμικό υλικό, σώματα χειροβομβίδων, πυροδοτικοί μηχανισμοί και πλήθος φυσιγγίων.

Λόγω της εμπλοκής του σε εκείνη την υπόθεση, του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον μήνα.