Ανεξιχνίαστη παραμένει η δολοφονία-θρίλερ της 54χρονης Βρετανίδας Jean Hanlon που διαπράχθηκε πριν από 16 χρόνια και είχε απασχολήσει εκτενώς τις Ελληνικές και Βρετανικές Αρχές. Το σώμα της άτυχης γυναίκας, η οποία είχε επιλέξει να μείνει μόνιμα στην περιοχή των Γουβών, είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι τρεις γιοι του θύματος δεν εγκατέλειψαν ποτέ την προσπάθεια να μάθουν τι συνέβη πραγματικά στη μητέρα τους και ποιος είναι ο άνθρωπος που στέρησε τη ζωή της τη μοιραία νύχτα του Μαρτίου του 2009.

Η επιμονή τους βρήκε για μία ακόμα φορά πρόσφορο έδαφος καθώς η εξιχνίαση της υπόθεσης αποτελεί στοίχημα και για τις Ελληνικές Αρχές, που αποδεικνύουν εμπράκτως ότι είναι διατεθειμένες να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο για την ανάδειξη της αλήθειας. Ως ύποπτος τέθηκε εκ νέου στο «κάδρο» Kρητικός που είχε ελεγχθεί και στο παρελθόν, όμως δεν υπήρξαν στοιχεία ικανά που να στοιχειοθετούν την παραπομπή του σε δίκη.

Ο εν λόγω άνδρας επανήλθε στο επίκεντρο της έρευνας μετά από κάποιες ενέργειες που έγιναν από μέρους της οικογένειας και του ιδιωτικού ντετέκτιβ που είχε βάλει. Τον Ιανουάριο του 2025 εμφανίστηκε ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου όπου και απολογήθηκε, αρνούμενος με σθένος την αποδιδόμενη κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι είναι άδικο αυτό που συμβαίνει γύρω από το πρόσωπο του. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση, προτείνει να τεθεί στο αρχείο καθώς κρίνει ότι δεν προκύπτουν στοιχεία ικανά να «στείλουν» στο εδώλιο τον ύποπτο. Πλέον τον τελικό λόγο έχει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου που θα αποφανθεί επί της παραπομπής ή όχι σε δίκη.

Ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου ο δικηγόρος της οικογένειας κ. Απόστολος Ξυριτάκης θα καταθέσει εκτενές υπόμνημα, το οποίο έχει δικαίωμα να υποβάλλει εντός δέκα ημερών, προκειμένου να εκθέσει τη θέση της οικογένειας που ζητά τη διεξαγωγή δίκης. Σε επικοινωνία με το Cretalive.gr ο γιος της Jean Hanlon, Michael James Porter, εκφράζει τη θλίψη τους για την εξέλιξη σχετικά με την εισαγγελική πρόταση και δηλώνει ότι θα συνεχίσουν να παλεύουν μέχρι να δικαιωθεί η μνήμη της μητέρας τους.

Πηγή: cretalive.gr