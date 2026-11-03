Στην επιβολή εξοντωτικών ποινών κατέληξε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τη δολοφονία και τη ληστεία του 75χρονου Γιώργου Καριώτη, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός και δεμένος μέσα στην οικία του στη Ρόδο, τον Ιούνιο του 2022.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 41χρονο κατά πλειοψηφία 6 προς 1 για την ανθρωποκτονία και τη ληστεία του ηλικιωμένου. Με την οριακότερη δυνατή πλειοψηφία καταδίκασε για τη ληστεία τον 42χρονο γιο του, που ήδη εκτίει ισόβια κάθειρξη για τον φόνο, παρά τη δημόσια δήλωση του πρώτου ότι ενήργησε μόνος του.

Την ίδια ώρα, σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε και ο 42χρονος γιος του θύματος, για την κατηγορία της ληστείας. Η συγκεκριμένη ετυμηγορία υπήρξε οριακή, με ψήφους 4 προς 3, παρακάμπτοντας τον ισχυρισμό του 41χρονου ότι ανέλαβε αποκλειστικά εκείνος την ευθύνη της πράξης.

Το νομικό πλαίσιο και οι δύο παράλληλες δίκες

Το κατηγορητήριο διαχωρίστηκε ως προς το αντικείμενο για τους δύο εμπλεκόμενους:

Ο 41χρονος λογοδότησε εξαρχής για συναυτουργία σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για ληστεία ιδιαίτερης σκληρότητας.

Ο 42χρονος γιος δικάστηκε στη συγκεκριμένη ακροαματική διαδικασία αποκλειστικά για το σκέλος της ληστείας.

Για τον τελευταίο είχε ήδη προηγηθεί καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη το 2024 για την ανθρωποκτονία του πατέρα του (ποινή την οποία ξεκίνησε να εκτίει τον Μάιο του 2024), με την έφεσή του να παραμένει σε εκκρεμότητα εν αναμονή της συνολικής κρίσης.

Η ανατροπή με την «ομολογία» και το επίμαχο ηχητικό

Στις 2 Δεκεμβρίου 2025, ο 41χρονος προχώρησε σε μία απρόσμενη κίνηση ενώπιον άλλης δικαστικής αίθουσας. Yποστήριξε πως εκτέλεσε μόνος του το έγκλημα, επιχειρώντας να απαλλάξει πλήρως τον 42χρονο. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις νομικών ότι η δήλωση αυτή δεν θα άλλαζε εύκολα τα δεδομένα των παραπομπών, το δικαστήριο τελικά δεν πείστηκε και καταδίκασε τον γιο.

Το κλίμα περιπλέχθηκε περαιτέρω λίγες ημέρες αργότερα, όταν διέρρευσε ηχητικό ντοκουμέντο από το σωφρονιστικό κατάστημα. Σε αυτό, ο 41χρονος άφηνε αιχμές για οικονομικά ανταλλάγματα και απειλές προκειμένου να επωμιστεί το έγκλημα. Οι ισχυρισμοί αυτοί και οι διαρκείς παλινωδίες του τέθηκαν υπόψη της έδρας παράλληλα με τις επιστημονικές αποδείξεις.

Το μαρτύριο του ηλικιωμένου και η σκηνοθετημένη σκηνή

Το μεσημέρι της 14ης Ιουνίου 2022, οι διασώστες του ΕΚΑΒ αντίκρισαν ένα φρικτό θέαμα. Ο 75χρονος κειτόταν μπρούμυτα, με τα χέρια του σφιχτά δεμένα πισθάγκωνα με μαύρο κορδόνι και το πρόσωπο ακουμπισμένο σε ματωμένη πετσέτα. Ο θάνατός του προκλήθηκε από ασφυξία εξαιτίας περίσφιξης στον λαιμό. Οι ιατροδικαστές τοποθέτησαν τον χρόνο θανάτου ανάμεσα στο μεσημέρι της 12ης και τα μεσάνυχτα της 13ης Ιουνίου 2022, ενώ από τον χώρο έκαναν φτερά 34.000 ευρώ και ένα πουγκί με χρυσές λίρες.

Το κατηγορητήριο έκανε λόγο για έναν βασανιστικό θάνατο σε βάρος ενός ανυπεράσπιστου ανθρώπου. Παράλληλα, οι ανακριτικές Αρχές εντόπισαν ενδείξεις σκηνοθεσίας: ο βρόχος ήταν δεμένος πρόχειρα με κορδόνι άρβυλου, ενώ μια πόρτα είχε φραχτεί τεχνητά με κοντάρι. Επιπλέον, πάνω σε έναν καταψύκτη –δίπλα σε ίχνη αίματος– εντοπίστηκε μια κίτρινη τσάντα που συνδέθηκε με τον γιο του θύματος.

Το DNA που «έδεσε» τον 41χρονο

Η καθοριστική καμπή στις έρευνες ήρθε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Γενετικό υλικό του 41χρονου ταυτοποιήθηκε σε τρία ξεχωριστά δείγματα, τόσο στον βρόχο του στραγγαλισμού, όσο και στην αιματοβαμμένη πετσέτα. Η μεταγενέστερη υπερασπιστική του γραμμή ότι βρέθηκε στο σπίτι αφού ο ηλικιωμένος είχε ήδη εκπνεύσει, κρίθηκε από την εισαγγελική Αρχή ασύμβατη με τα επιστημονικά δεδομένα.

Τα ψηφιακά ίχνη και οι αντιφάσεις του γιου

Η εμπλοκή του 42χρονου στη ληστεία στηρίχθηκε σε σειρά επιβαρυντικών στοιχείων:

Γεωεντοπισμός κινητού: Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας κατέγραψαν το τηλέφωνό του επανειλημμένα κοντά και εντός του πατρικού του σπιτιού τις κρίσιμες νυχτερινές ώρες (12-14 Ιουνίου), σε ώρες αδικαιολόγητες βάσει του προγράμματός του.

Κατασκευασμένο άλλοθι: Συνάδελφοί του στην Υπηρεσία Καθαριότητας ανέφεραν ότι ο 42χρονος προσποιήθηκε πως μιλούσε στο τηλέφωνο με τον πατέρα του το πρωί της 14ης Ιουνίου μέσα στο απορριμματοφόρο. Η άρση απορρήτου απέδειξε πως τέτοια κλήση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Μάρτυρες και αντιφάσεις: Μαρτυρίες για απόπειρα επηρεασμού καταθέσεων και κραυγαλέες ανακολουθίες για τις κινήσεις του συμπλήρωσαν το κατηγορητήριο, αν και τρία μέλη του δικαστηρίου διατήρησαν αμφιβολίες για την ενοχή του.

Το χρονικό της δίωξης

Η δικαστική διερεύνηση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022. Ο γιος συνελήφθη το 2023, και καταδικάστηκε για πρώτη φορά το 2024. Η σύλληψη του 41χρονου ακολούθησε τον Ιούνιο του 2025 μετά την ταυτοποίηση του DNA. Μετά το παραπεμπτικό βούλευμα στα τέλη του 2025 και τον προσδιορισμό της δικασίμου, η υπόθεση έκλεισε τον κύκλο της στο Μικτό Ορκωτό με την καταδίκη και των δύο κατηγορουμένων. Την υπεράσπιση του 42χρονου είχε αναλάβει ο δικηγόρος Δήμος Μουτάφης.

Πηγή: dimokratiki.gr