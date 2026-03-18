Με σκυμμένο το κεφάλι κατέφτασε στα δικαστήρια ο 23χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, προκειμένου να απολογηθεί.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Σημειώνεται ότι ο 23χρονος είχε ισχυριστεί πως δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων και πως βρισκόταν σε άμυνα όταν μαχαίρωσε τον 20χρονο. Ο ίδιος πρόσθεσε πως δέχτηκε πολλά χτυπήματα από τα άτομα που του επιτέθηκαν, ενώ φέρεται να παραδέχτηκε πως είχε πάνω του το μαχαίρι με το οποίο κατάφερε τα μοιραία τραύματα στον 20χρονο.

Νωρίτερα, ο 19χρονος φίλος του θύματος που ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για αύριο, 19 Μαρτίου.

Ο 19χρονος – μαζί με ακόμα ένα άτομο που δεν έχει συλληφθεί – κατηγορείται, σε βαθμό πλημμελήματος, για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.