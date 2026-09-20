Με αφορμή την έναρξη του εφετείου για τη στυγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, η οικογένεια του θύματος και η νομική της εκπροσώπηση διαμηνύουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν θα επιτρέψουν την παραμικρή σκιά στην υπόθεση.

Καμία προσπάθεια συγκάλυψης, αλλοίωσης των πραγματικών περιστατικών ή ευνοϊκής μεταχείρισης τόσο του φυσικού αυτουργού όσο και των συνυπεύθυνων κρατικών λειτουργών δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Την ώρα που η κοινή γνώμη παραμένει παγωμένη από ένα έγκλημα που τελέστηκε σε κοινή θέα μπροστά στα μάτια της αστυνομίας, η στάση που τηρείται σε επίπεδο δικαστικής και διοικητικής διαχείρισης γεννά βαθύτατη αγανάκτηση και προκαλεί αλγεινή εντύπωση.

Το δελτίο Τύπου των πληρεξουσίων δικηγόρων της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, Έλενας Τζούλη και Γιάννη Απατσίδη

«Έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό -23/09/2026- για τη στυγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων – Σωρεία θεσμικών παραλείψεων, σκανδαλώδους συγκάλυψης και συνεχιζόμενης προσβολής της μνήμης του θύματος»

Ενόψει της έναρξης της εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης της άγριας δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, καθιστούμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η οικογένεια του θύματος και οι συνήγοροί της δεν πρόκειται να ανεχθούν καμία απόπειρα συγκάλυψης, παραποίησης της πραγματικότητας ή προνομιακής μεταχείρισης του δράστη και των συνυπαιτίων κρατικών λειτουργών.

Ενώ η ελληνική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το έγκλημα που συντελέστηκε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών οργάνων, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται γύρω από τη δικαστική και διοικητική διαχείριση της υπόθεσης προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό:

1. Σκανδαλώδης παραμονή στο Ψυχιατρείο και μεθοδεύσεις περί «ακαταλόγιστου»: Ο δράστης εξακολουθεί να παραμένει κρατούμενος στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού αποκλειστικά βάσει συστάσεων των θεραπόντων ψυχιάτρων του, χωρίς οποιοδήποτε νόμιμο και ιατρικό έρεισμα κι ενώ οι κρατούμενοι 2ης κατηγορίας κυριολεκτικά βασανίζονται σύμφωνα με το ΕΔΔΑ. Υπενθυμίζεται ότι στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης του κατηγορουμένου, κλήθηκαν και κατέθεσαν ο καθηγητής ψυχιατρικής Αθανάσιος Δουζένης και ο ψυχίατρος Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς την κατασκευασμένη θεωρία περί «εν μέρει ανικανότητας αντίληψης του αδίκου», σε πλήρη και ευθεία αντίθεση με την επίσημη δικαστική πραγματογνωμοσύνη και τις τεχνικές εκθέσεις των συμβούλων της οικογένειας. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι ο εν λόγω καθηγητής έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο επίκεντρο της δημοσιότητας για αμφιλεγόμενες γνωματεύσεις σε υποθέσεις υψηλού οικονομικού και πολιτικού ενδιαφέροντος (όπως πρώην συζύγου υπουργού εξοπλιστικών και κατηγορουμένου σε μείζον ενεργειακό σκάνδαλο). Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αρνήθηκε προκλητικά να διαβιβάσει τη δικογραφία για τον έλεγχο των εν λόγω ψυχιάτρων, μολονότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία και ήδη ανοιχτή έρευνα στην Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας ουδέποτε κλήθηκαν να καταθέσουν η μητέρα και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της, Γιάννης Απατσίδης και Έλενα Τζούλη.

2. Απάνθρωπη μεταχείριση της μητέρας και στέρηση των προσωπικών αντικειμένων: Μέχρι σήμερα, η τραγική μητέρα στερείται τα προσωπικά είδη, τα ρούχα και το κινητό τηλέφωνο του παιδιού της, με την απαράδεκτη και προσχηματική δικαιολογία ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση. Παράλληλα, η μητέρα δεν έχει καν κληθεί να καταθέσει στην ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του δράστη κατόπιν διαβίβασης της απόφασης του ΜΟΔ για κακουργηματική παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συστηματικό stalking.

3. Αδικαιολόγητη άρνηση διερεύνησης του βιασμού: Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αρνήθηκε να διαβιβάσει τη δικογραφία για τη διερεύνηση του κακουργήματος του βιασμού της Κυριακής, παρά το γεγονός ότι προέκυψαν επαρκή και συντριπτικά στοιχεία που ανατρέπουν την προηγούμενη, πλημμελή και πρόχειρη αρχειοθέτηση.

4. Ανέλεγκτες δικαστικές αποφάσεις και προκλητική συμπεριφορά: Πρωτοδίκης, ενόσω η υπόθεση είχε ήδη αποκαλυφθεί και συγκλόνιζε το πανελλήνιο, απάλλαξε τον δράστη για ενδοοικογενειακή βία χωρίς καν να καλέσει προς εξέταση τους οικείους της δολοφονημένης, κρίνοντας ερήμην της ίδιας της πραγματικότητας. Η απόφαση αυτή και η συγκεκριμένη δικαστική λειτουργός παραμένουν προκλητικά ανέλεγκτες, χωρίς καν να έχει ασκηθεί αναίρεση υπέρ του νόμου. Επιπλέον, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (ΜΟΔ), η Πρόεδρος προέβη σε ανεπίτρεπτες δηλώσεις θυματοποίησης και συμψηφισμού, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «το κράτος, η αστυνομία και η δικαιοσύνη δεν μπορούν να σώσουν όποιον δεν θέλει να σωθεί» και χαρακτηρίζοντας τον στυγερό δολοφόνο «συμπαθητικό αγόρι σε φωτογραφία». Η εν λόγω δικαστής όχι μόνο δεν ελέγχθηκε πειθαρχικά, αλλά εκδικητικά διαβίβασε τα πρακτικά εις βάρος του συνηγόρου της μητέρας, Γιάννη Απατσίδη, επιχειρώντας να συγκαλύψει αξιόποινη πράξη που τελέστηκε επ’ ακροατηρίω (ρίψη φιάλης ύδατος κατά του δικηγόρου και διατάραξη συνεδρίασης).

5. Πειθαρχικές ποινές-χάδι, ατιμωρησία αστυνομικών και κατάρρευση του «100»: Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, παρά το γεγονός ότι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για κακουργηματική έκθεση, τιμωρήθηκαν πειθαρχικά με ποινές-εμπαιγμό, της τάξεως ακόμη και των 300 ευρώ -αποτιμώντας ευθέως σε αυτό το ποσό την ανθρώπινη ζωή. Συνεχίζουν κανονικά να υπηρετούν στο Σώμα, ενώ δύο εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν ανενόχλητοι, ο ένας μάλιστα υπηρετώντας στην Αστυνομία με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Η διενεργηθείσα ΕΔΕ υπήρξε καταφανώς ελλιπής, μεροληπτική και επιλεκτική, αφήνοντας στο απυρόβλητο τους ανώτερους αξιωματικούς. Την ίδια στιγμή, αδιάσειστα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης («100») εξακολουθεί να λειτουργεί με την ίδια απαράδεκτη, διεκπεραιωτική, αγενή και υποτιμητική στάση απέναντι στους πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο ή απευθύνονται στην υπηρεσία αυτή για τα του νόμου ευνόητα και προβλεπόμενα.

Η έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό δεν αποτελεί απλώς την επανάληψη μιας ποινικής διαδικασίας. Αποτελεί την ύστατη δοκιμασία για το κατά πόσον η συντεταγμένη ελληνική Πολιτεία διαθέτει τη στοιχειώδη βούληση να αποδώσει ουσιαστική Δικαιοσύνη ή εάν θα επισφραγίσει τον θεσμικό εκτροχιασμό και την απόλυτη εγκατάλειψη των θυμάτων έμφυλης βίας, των θυμάτων Γυναικοκτονιών και Κρατικών Δολοφονιών.

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δικονομικό και θεσμικό μέσο, εντός και εκτός συνόρων, ώστε κανένα έγκλημα, καμία παράλειψη και καμία απόπειρα συγκάλυψης να μην μείνουν στο σκοτάδι. Γιατί και στην Αθλιότητα ακόμη υπάρχουν Όρια Αξιοπρέπειας…

Αθήνα

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Γιάννης Απατσίδης

Έλενα Τζούλη