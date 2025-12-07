Της Λυδίας Παππά

«Η Κυριακή ήταν πολύ ήρεμη, δεν ήταν καθόλου φοβισμένη». Αυτό ισχυρίστηκε στην απολογία της, πριν από λίγες ημέρες, η κατηγορούμενη για κακούργημα Αξιωματικός Υπηρεσίας στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024.

Η «Ζούγκλα» φέρνει στο φως για πρώτη φορά τα όσα ισχυρίστηκε η Αξιωματικός ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Η απολογία της είχε και άλλη αποκάλυψη, καθώς σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» την είπε και δεύτερο άτομο στην Κυριακή.

«Όταν η εκλιπούσα είπε: “Θέλω ένα περιπολικό να πάω σπίτι”, η Αστυνόμος απάντησε: “Και τι είναι το περιπολικό; Ταξί;”. Επίσης, η Αστυφύλακας την είχε ρωτήσει εάν έχει περιοριστικά μέτρα, εάν επιθυμεί να υποβάλλει μήνυση και εάν φοβάται τον πρώην σύντροφό της», αυτό ισχυρίστηκε η Αξιωματικός, αναφερόμενη στην Αστυνόμο που μίλησε με το θύμα.

«Τα πρώτα λόγια της Κυριακής Γρίβα»

Η Αστυνομικός ξεκίνησε την απολογία της με τα πρώτα λόγια της Κυριακής Γρίβα.

«Μου είπε: “Γειά σας! Θέλω ένα περιπολικό για να πάω στο σπίτι μου”. Στη συνέχεια εγώ της είπα: “Παρακαλώ, καθίστε να μου πείτε τι έχει γίνει”. Μου απάντησε: “Υποψιάζομαι ότι ο πρώην σύντροφός μου είναι έξω από το σπίτι μου”. Εγώ αποκρίθηκα: “Πείτε μου τι έχει γίνει με τον πρώην σας”. Μου είπε ότι την προηγούμενη ημέρα (31/3/2024) βρισκόταν έξω από το σπίτι της. Τότε τη ρώτησα: “Σας απείλησε; Σας εξύβρισε; Σας ακούμπησε;” και μου απάντησε ότι ούτε χθες, ούτε σήμερα είχαν μιλήσει, ότι δεν την εξύβρισε, ούτε την ακούμπησε. Μετά τη ρώτησα εάν στο παρελθόν είχε καταθέσει μήνυση στον πρώην σύντροφό της και μου είπε ότι του είχε κάνει μήνυση για βιασμό πριν από πέντε χρόνια, την οποία όμως είχε ανακαλέσει γιατί τα έχουν βρει από τότε. Μετά μου είπε ότι απλά θέλει ένα περιπολικό για να πάει στο σπίτι της».

Η κατηγορούμενη Αστυνομικός επανέλαβε στην απολογία της ότι ρώτησε ξανά την Κυριακή αν θέλει να καταθέσει μήνυση για να λάβει και πάλι, όπως είπε, αρνητική απάντηση.

«Μετά της είπα ότι στο περιπολικό δεν μπορεί να μπει και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε την Άμεση Δράση, προκειμένου το περιπολικό να έρθει σε κάποιο σημείο συνάντησης ή στο Αστυνομικό Τμήμα, για να πάνε συνοδεία στο σπίτι της. Μετά με ρώτησε αν θα αργήσει το περιπολικό και της απάντησα ότι δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν έχουμε κάποιο διαθέσιμο στο Τμήμα και μετά ξαναρώτησε εάν θα αργήσει. Εγώ της απάντησα εκ νέου ότι δεν το γνωρίζω αυτό».

«Δεν της ζήτησα παράβολο»

Η Αστυνομικός επέμενε ότι δεν της είχε αναφερθεί καμία λεπτομέρεια για τον δράστη, ούτε για την ψυχολογική του κατάσταση και ισχυρίστηκε ότι δεν ζήτησε ποτέ παράβολο από την άτυχη κοπέλα. Παραδέχεται όμως ότι:

«Δεν προσπάθησα να την πείσω να καταγγείλει, αλλά προσπαθούσα να δω εάν η ίδια επιθυμεί να κάνει μήνυση. Εάν μου έλεγε κάποιο χαρακτηριστικό του δράστη, ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα ή ότι τον φοβόταν, θα κινούσαμε αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία».

Ερώτηση: Τη ρωτήσατε εάν νιώθει φόβο ή απειλή;

Αστυνομικός: Τη ρώτησα και μου απάντησε ότι δεν τον φοβάται και ότι δεν θέλει να υποβάλλει μήνυση. Τα πλήρη στοιχεία της δεν τα πήρα. Δεν πρόλαβα, γιατί η ίδια είπε όσα ήθελε να πει και μετά αποχώρησε. Τα στοιχεία του δράστη δεν τα πήρα, ούτε και τα δικά της. Αυτό γιατί η Κυριακή, ουσιαστικά, ήθελε το περιπολικό και απαντούσε στις ερωτήσεις που της έκανα συνοπτικά και συνεχώς με διέκοπτε. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν πήρα τα στοιχεία της. Ωστόσο, μου είχε αναφέρει το δικό της όνομα και ότι μένει κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η κατηγορούμενη Αστυνομικός επιρρίπτει ευθύνες στην Αξιωματικό, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να πει στην οδηγό της να διαθέσουν το περιπολικό που ήταν στο Τμήμα τη μοιραία βραδιά.