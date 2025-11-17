Mε τρία διαφορετικά αυτοκίνητα κινήθηκαν οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, που ξεκίνησαν από την περιοχή του Γκύζη στην Αθήνα για να φτάσουν στο σημείο που εκτέλεσαν το συμβόλαιο θανάτου για 300.000 ευρώ, σε βάρος του 42χρονου που είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή στον φόνο του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ .

Η δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, έγινε την 1η Νοεμβρίου, τη στιγμή που το θύμα βρισκόταν στο μπαλκόνι του πολυτελούς σπιτιού όπου διέμενε. Οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό που προέκυψε από την προσπάθειά του να ανασυνθέσουν τον τρόπο που κινήθηκαν οι εκτελεστές, που δείχνει ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο μαύρα και ένα κόκκινο όχημα σε μετάβαση, εκτέλεση και διαφυγή των δραστών.

Τις κινήσεις των τεσσάρων δραστών στην Αράχωβα, έχουν καταγράψει δεκάδες κάμερες ασφαλείας από καταστήματα και σπίτια που βρίσκονται κοντά στον τόπο του εγκλήματος. Από την ανάλυση του οπτικού υλικού, προέκυψε ότι οι δράστες της ανθρωποκτονίας χρησιμοποίησαν συνολικά τρία οχήματα, ένα κόκκινο και δύο μαύρα ΙΧ.

Μάλιστα και τα τρία αυτοκίνητα καταγράφηκαν να ξεκινούν από την περιοχή του Γκύζη κοντά από το σπίτι του 28χρονου βασικού δράστη και να προσεγγίζουν την Αράχωβα, με προορισμό το σημείο τέλεσης της ανθρωποκτονίας. Λίγο μακρύτερα ωστόσο άφησαν το ένα μαύρο όχημα και μπήκαν στην περιοχή με τα άλλα δύο.

Μετά την εκτέλεση, οι δράστες διέφυγαν, αρχικά με το κόκκινο αυτοκίνητο μέχρι το σημείο όπου είχαν σταθμεύσει ένα από τα μαύρα. Μετά το σημείο αυτό, τα δύο αυτοκίνητα καταγράφηκαν να απομακρύνονται από κοινού μέχρι και το σημείο όπου αργότερα βρέθηκε ολοσχερώς καμένο το ένα από αυτά.

Στη συνέχεια, οι δράστες χρησιμοποιώντας τα δύο άλλα αυτοκίνητα επέστρεψαν στην Αθήνα, όπου τελευταία φορά καταγράφηκαν να κινούνται στην περιοχή του Γκύζη, πλησίον του σημείου της πρώτης καταγραφής των τριών οχημάτων.

«Μίλησαν» και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την ανάλυση των δεδομένων των εταιρειών τηλεφωνίας, προέκυψε ότι την ημέρα της ανθρωποκτονίας του Γιάννη Λάλα, ο 37χρονος και ο 21χρονος εκ των δραστών ενεργοποίησαν κεραίες στην περιοχή της Αράχωβας σε χρόνο που καταγράφηκαν και τα οχήματα που οδηγούσαν και κατευθύνονταν στην περιοχή.

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ., μετά τη σύλληψη των τεσσάρων φυσικών αυτουργών, αναζητούν πλέον τον ηθικό αυτουργό που έδωσε την εντολή για το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 42χρονου Γιάννη Λάλα. Τα στελέχη του ελληνικού FBI κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη τους και να τους περάσουν χειροπέδες. Αυτό που μένει πλέον είναι να εντοπίσουν και τον ηθικό αυτουργό, τον άνθρωπο δηλαδή που έδωσε την εντολή θανάτου.

Μ.Κ.