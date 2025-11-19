Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη 20/11 ζήτησαν και έλαβαν οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 19/11 στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Σε βάρος τους η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας έχει ήδη ασκήσει ποινική δίωξη για σειρά ιδιαιτέρως σοβαρών αδικημάτων, κακουργηματικών και πλημμεληματικών. Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται περιλαμβάνουν:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού,

διακίνηση, αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών (κακούργημα), καθώς και χρήση (πλημμέλημα),

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοφορία,

παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και διακεκριμένη φθορά,

πλαστογραφία,

κλοπή.

Οι συλλήψεις αφορούν έναν 37χρονο με μακρύ ποινικό παρελθόν, εμπλεκόμενο σε ένοπλες ληστείες και την απαγωγή επιχειρηματία, έναν 27χρονο που επίσης είναι γνωστός στις Αρχές, καθώς και δύο νεαρούς, 21 και 22 ετών, οι οποίοι δεν φαίνεται να είχαν απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία.

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τόσο τις καταθέσεις των κατηγορούμενων όσο και τα δεδομένα από τα κινητά τους τηλέφωνα, προκειμένου να εντοπίσουν επιπλέον στοιχεία για το ποιος βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία. Αν και οι τέσσερις φέρονται να είχαν ρόλο εκτελεστών, η ταυτότητα του εντολέα παραμένει αδιευκρίνιστη.

Θυμίζουμε πως, ο 42χρονος Γιάννης Λάλας σκοτώθηκε ακαριαία, δεχόμενος πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα από καλάσνικοφ, ενώ βρισκόταν σε κατάλυμα στην Αράχωβα.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο, η αστυνομία εντόπισε ένα καμένο όχημα, που θεωρείται το αυτοκίνητο διαφυγής των δραστών και εξετάζεται για τυχόν αξιοποιήσιμα στοιχεία.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των τεσσάρων κατηγορουμένων σε Αθήνα και Καβάλα. Ένας από αυτούς θεωρείται «βαρύ όνομα» στον κόσμο της νύχτας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν τέσσερα όπλα και χρηματικά ποσά. Ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ.

Επίσης, ανοικτή παραμένει η έρευνα σχετικά με την εμπλοκή στην υπόθεση του Μανώλη Πετσίτη, άλλοτε στενού συνεργάτη και ανθρώπου της απολύτου εμπιστοσύνης του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά.

Οι κατηγορούμενοι την ημέρα της δολοφονίας είχαν κινηθεί με μία BMW. Το όχημα ήταν μισθωμένο στο όνομα του Πετσίτη,με τις αρχές να ερευνούν πώς συνδέεται ο ίδιος με τους εμπλεκόμενους και τι ρόλο μπορεί να έχει παίξει, άμεσα ή έμμεσα, στις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ