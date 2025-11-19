Στο φως της δημοσιότητας έρχονται φωτογραφικά ντοκουμέντα σχετικά με τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα. Στις φωτογραφίες, που εξασφάλισε η «Ζούγκλα», φαίνεται το μπορντό αυτοκίνητο, ένα Nissan Qashqai, που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές.

Αξιοποιώντας το συγκεκριμένο υλικό, η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στη σύλληψη των δραστών, των οποίων το δρομολόγιο γνώριζε, αφού όπως είχε προκύψει οι άνδρες που είχαν αναλάβει το συμβόλαιο θανάτου, είχαν φύγει από την περιοχή του Γκύζη και είχαν φτάσει στην Αράχωβα την ίδια μέρα το μεσημέρι. Εκεί, δολοφόνησαν τον Λάλα χρησιμοποιώντας δύο καλάσνικοφ και πιστόλια.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Η μαύρη BMW που μισθώθηκε από τον Πετσίτη

Παράλληλα, τα τελευταία 24ωρα οι Αρχές εξετάζουν την απρόσμενη «σύνδεση» της δολοφονίας Λάλα, με την απόπειρα δολοφονίας που είχε σημειωθεί στο Παγκράτι τον Σεπτέμβριο.

Αυτό, διότι, δύο από τους κατηγορούμενους για το συμβόλαιο θανάτου του Λάλα, φέρονται να εμπλέκονται και στην απόπειρα δολοφονίας ενός 34χρονου πριν μήνες. Τότε, οι δύο άνδρες είχαν στήσει ενέδρα στον στόχο τους στην οδό Λεάγρου, έχοντας φτάσει στο σημείο με αυτοκίνητο που είχε προηγουμένως ενοικιαστεί.

Στο παρακάτω φωτογραφικό ντοκουμέντο απεικονίζεται το εν λόγω όχημα, μια μαύρη BMW, που είχε νοικιάσει ο Μανώλης Πετσίτης:

Η εμπλοκή Πετσίτη

Η ανάλυση των στοιχείων για το ενοικιαζόμενο όχημα οδήγησε στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη, άλλοτε στενού συνεργάτη και ανθρώπου της απολύτου εμπιστοσύνης του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά.

Ο Πετσίτης, που στο παρελθόν είχε καθημερινή παρουσία στο Μέγαρο Μαξίμου και εμπλεκόταν σε «ειδικές αποστολές», βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συγκεκριμένης έρευνας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν πώς κατέληξε η BMW στα χέρια των φερόμενων δραστών και ποιος ήταν ο ρόλος του στη διαδρομή του οχήματος μέχρι το σημείο της ενέδρας.

Δεδομένου ότι το όνομά του έχει πλέον ενταχθεί στη δικογραφία, θεωρείται θέμα χρόνου να κληθεί από τις Αρχές για να δώσει εξηγήσεις και να διευκρινίσει τι ακριβώς γνωρίζει γύρω από τη χρήση του αυτοκινήτου.

Οι δύο υποθέσεις —η εκτέλεση του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα και η απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι— συνδέονται άμεσα από τα ίδια πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται και στα δύο περιστατικά.

Ο 34χρονος που γλίτωσε την επίθεση στο Παγκράτι είχε, όπως προκύπτει από την έρευνα, εργαστεί για σύντομο διάστημα από τα τέλη του 2023 μέχρι τις αρχές του 2024 σε εταιρεία καυσίμων όπου ο Λάλας είχε μερίδιο.

Ο ίδιος ήταν επίσης καταγεγραμμένος ως «χούλιγκαν» και όφειλε να παρουσιάζεται τακτικά στην αστυνομία.

Κατάφερε να ξεφύγει εισχωρώντας στην είσοδο της πολυκατοικίας του, ωστόσο ο Λάλας δεν είχε την ίδια τύχη: έπεσε νεκρός στο μπαλκόνι του καταλύματος στην Αράχωβα, όπου βρισκόταν μαζί με τη σύντροφό του και ένα φιλικό ζευγάρι.