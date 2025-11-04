Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Μια κλήση που δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο και βγήκε στη βεράντα του οικήματος στο σαλέ «Aelia» για να την απαντήσει, ήταν η αρχή του τέλους της ζωής του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (1/11).

Σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές Αρχές, αυτό το τηλεφώνημα, αποτέλεσε την έξυπνη παγίδα που έστησαν οι δολοφόνοι του στον 42χρονο, γνωστό με τα παρατσούκλια «bodybuilder» ή «μάγειρας», προκειμένου να βγει σε κοινή θέα και να μπορέσουν στη συνέχεια να τον εκτελέσουν με πολλές βολές από κοντινή απόσταση.

Μόλις, λοιπόν, ο Γιάννης Λάλας βγήκε στη βεράντα του δωματίου, για να απαντήσει στην κλήση, δέχθηκε τις θανατηφόρες σφαίρες από τα όπλα των δραστών και έπεσε άπνοος στο έδαφος.

Συγκεκριμένα οι δράστες τον πυροβόλησαν στο κεφάλι, στο στήθος και την κοιλιακή χώρα με Καλάσνικοφ και πιστόλι, όταν βγήκε στο μπαλκόνι του σαλέ προκειμένου να απαντήσει στην κλήση – παγίδα που δέχτηκε στο κινητό του.

Η αλλοδαπή κοπέλα που συνόδευε το θύμα τηλεφώνησε αμέσως στην αστυνομία και φέρεται να κατέθεσε ότι οι δράστες ήταν ομοιόμορφα ντυμένοι φορώντας μαύρα ρούχα, ενώ είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών είναι πλέον πεπεισμένα, μετά τις έρευνες που διεξήγαγαν και τις μαρτυρίες που έχουν συλλέξει ότι η δολοφονία του 42χρονου στην Αράχωβα ήταν ένα ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο θανάτου. Εξετάζουν δε το σενάριο αυτή να σχετίζεται με μαφιόζικες οργανώσεις, καθώς όταν ο Λάλας ήταν έγκλειστος στη φυλακή, φέρεται να είχε ξυλοκοπήσει άλλο βαρυποινίτη, στέλεχος της «greek mafia», κατ’ εντολή του φερόμενου αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας λαθραίων τσιγάρων. Οι ειδικοί δεν αποκλείουν μάλιστα, το συμβόλαιο θανάτου να «σφραγίστηκε» στις φυλακές και να εκτελέστηκε με μεθοδικότητα το περασμένο Σάββατο.

Ένα σημαντικό ερώτημα που επίσης διερευνάται, είναι πώς οι δράστες ήταν ενήμεροι ότι ο 42χρονος Γιάννης Λάλας βρισκόταν στον Παρνασσό, για να περάσει το τριήμερο χωρίς συνοδούς ασφαλείας, τους οποίους φέρεται να χρησιμοποιούσε μετά τη δολοφονική απόπειρα σε βάρος του στην Αθήνα τον Μάιο του 2025.

Μετά τη δολοφονική επίθεση και την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του συμβολαίου θανάτου του Γιάννη Λάλα, οι δράστες προσπάθησαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος που θα πρόδιδε τα στοιχεία τους, καθώς πυρπόλησαν το όχημα διαφυγής τους, ένα SUV που είχε κλαπεί πρόσφατα από τον Άγιο Δημήτριο Αττικής και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Εντός του οχήματος οι αστυνομικοί εντόπισαν τα δύο όπλα, που χρησιμοποιήθηκαν για την δολοφονία.

Παράλληλα από τις Αρχές εξετάζονται τα καταγεγραμμένα βίντεο που λήφθηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του πολυτελούς συγκροτήματος, προκειμένου να αντλήσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες για να προσεγγίσουν και στη συνέχεια για να απομακρυνθούν από το σαλέ, όπως επίσης και για το δεύτερο όχημα στο οποίο τους περίμενε ομάδα υποστήριξης για να διαφύγουν από την περιοχή, μετά την πυρπόληση του SUV.