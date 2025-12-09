Στα χέρια του ελληνικού FBI βρίσκονται πέντε ύποπτοι, για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα που συνέβη . Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές οι δράστες επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού και εν κινήσει πυροβολούσαν το Λάλα, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή βρισκόταν μέσα σε μια θωρακισμένη Mercedes.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες και βασικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι και ένας «πρώην στενός συνεργάτης του Βασίλη Στεφανάκου».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που διεξήχθησαν από άνδρες της αστυνομίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα ευρήματα:

4 Καλάσνικοφ

3 πιστόλια

δεκάδες φυσίγγια

ποσότητα κοκαϊνης

Θα σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους και η υπόθεση θα ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Το χρονικό της επίθεσης

Tον ήχο από τις ριπές του Kαλάσνικοφ που γαζώνει το τζάμι της θωρακισμένης Mercedes του Γιάννη Λάλα, στα Άνω Λιόσια, αλλά και το μαρσάρισμα της μηχανής, που τον καταδιώκει κατέγραψε βίντεο από κάμερα της περιοχής, που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα».

Ο 41χρονος, γνωστός στις Αρχές ως επονομαζόμενος και «Μάγειρας» ή «μπόντι μπίλντερ», έγινε στόχος μαφιόζικης επίθεσης με τις αστυνομικές πηγές να εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για «συμβόλαιο θανάτου», που εκδόθηκε στους κόλπους της Greek mafia εις βάρος του.

Στο βίντεο που εξασφάλισε η «Ζούγκλα» από κάμερα καταστήματος στο σημείο της επίθεσης, διακρίνεται η μηχανή των δραστών που κινείται πίσω από το θωρακισμένο όχημα του 42χρονου.

Οι δύο άντρες, με μαύρα ρούχα και κράνη, χτύπησαν με καλάσνικοφ το αυτοκίνητο. Μάλιστα, ο συνεπιβάτης της μηχανής γάζωσε κυριολεκτικά το πίσω τζάμι του οχήματος, αλλά οι σφαίρες εξοστρακίστηκαν λόγω της θωράκισης. Ενδεικτικό της μανίας των δραστών να σκοτώσουν τον Λάλα είναι το γεγονός ότι οι Αστυνομικοί συνέλεξαν από το σημείο 40 περίπου κάλυκες.

Στο βίντεο διακρίνεται η θωρακισμένη Mercedes και ακριβώς πίσω της κινείται με μεγάλη ταχύτητα η μηχανή των δραστών.

Δείτε το βίντεο της Ζούγκλας:

Kαρέ καρέ η επίθεση

Στην οδό Οδυσσέα Ελύτη, στα Άνω Λιόσια, τη νύχτα της Παρασκευής 16/05, δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή πυροβόλησαν σε βάρος του αυτοκινήτου του 41χρονου Γιάννη Λάλα, μίας θωρακισμένης Mercedes, που άντεξε τις ριπές από τα καλάσνικοφ και τον έσωσε.

Πληροφορίες της «Ζούγκλας» αναφέρουν πως ο Γιάννης Λάλας ξεκίνησε με το όχημά του από την Οδό Οδυσσέα Ελύτη, στα Άνω Λιόσια, όπου και διατηρεί πρατήριο καυσίμων. Λίγο πιο κάτω, στον ίδιο δρόμο, δέχθηκε τους πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν εν κινήσει, εντός του οχήματός του. Εκείνος συνέχισε την πορεία του, παρά τις ριπές και τον καταιγισμό από σφαίρες που δέχθηκε το θωρακισμένο όχημα.

Λίγο αργότερα, επί της Λεωφόρου Φυλής, σε σημείο όπου φέρεται να διατηρεί ακόμα ένα πρατήριο καυσίμων, κάλεσε τις Αρχές και συγκεκριμένα το Τμήμα Εκβιαστών, και τους ενημέρωσε για την επίθεση, αναφέροντάς τους παράλληλα πως τον ακολουθούσε μία μηχανή. Μάλιστα, στην επικοινωνία του με τους Αστυνομικούς, τους ανέφερε πως θα κατευθυνθεί σε κάποιο Αστυνομικό Τμήμα και συγκεκριμένα στο Α.Τ. Νέας Ιωνίας για να καταγγείλει το περιστατικό.

Όπως έγινε γνωστό, ο Γιάννης Λάλας εντοπίστηκε λίγο μετά τις 23.40, από άνδρες της Άμεσης Δράσης. Στο σημείο του συμβάντος βρέθηκαν πάνω από 40 κάλυκες.

Ποιος ήταν ο στόχος της μαφιόζικης επίθεσης

Ο Γιάννης Λάλας είχε συλληφθεί, κατηγορηθεί και τελικά αθωωθεί για τις δολοφονίες του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και του μποξέρ Χάρη Κοντογιώργη, ή «ντέρτι Χάρη». Επίσης, τον τελευταίο καιρό είχε στοχοποιηθεί από δημοσιεύματα ως το «δεξί χέρι» του Εντικ στην Ελλάδα.

Η απόπειρα δολοφονίας του έγινε μετά το θάνατο του Γιώργου Μοσχούρη, του επονομαζόμενου «Θαμνάκια», και δεν αποκλείεται να πρόκειται για αντίποινα, καθώς ο «μπόντι μπίλντερ» φαίνεται να έχει κάνει συμφωνία με τον Έντικ -την «Φωνή από το Ντουμπάι», ο οποίος ήθελε να σκοτώσει τον Μοσχούρη.

Μάλιστα, μετά τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι, ο Γιάννης Λάλας δεν είχε εμφανιστεί στο Τμήμα Εκβιαστών και αναζητούνταν από ομάδες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το ξύλο στον Κορυδαλλό

Τον Σεπτέμβριο του 2024, λίγες ημέρες πριν αποφυλακιστεί ο 42χρονος «Μπόντι Μπίλντερ», είχε επιτεθεί μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, εναντίον του 54χρονου “Πανάγου”, ενός από τα εναπομείναντα μέλη της παλιάς φουρνιάς της GREEK MAFIA, αναφέροντας μάλιστα ότι το κάνει για λογαριασμό του «Έντικ».

Μαζί του σε αυτή την επίθεση ήταν ο 45χρονος κατηγορούμενος της δολοφονίας του τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό. Δύο ακόμη ξυλοδαρμούς, για τους οποίους έδωσαν εντολή να γίνουν μέσα στις φυλακές, οι δράστες τους κατέγραφαν με κινητό τηλέφωνο, ενώ κάποιοι γίνονταν σε “ζωντανή σύνδεση” με τους εντολείς.

Θύμα του πρώτου ξυλοδαρμού ήταν άτομο που είχε φιλικές σχέσεις με τον Βασίλη Ρουμπέτη, που δολοφονήθηκε στον Κορυδαλλό, και του δεύτερου, άτομο που ήταν στην ομάδα του Γιώργου Μοσχούρη.