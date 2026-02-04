Της Λυδίας Παππά

Με την κατάθεση του συναδέλφου του Γιώργου Λυγγερίδη, επικεφαλής της διμοιρίας, συνεχίστηκε σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, σε δικαστική αίθουσα στον Κορυδαλλό, η δίκη για την εγκληματική οργάνωση με 100 και πλέον κατηγορούμενους για τα όσα τραγικά έγιναν στις 7 Δεκεμβρίου 2023, έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στου Ρέντη, που είχε σαν αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του άτυχου αστυνομικού.

Οι 17 αστυνομικοί που ήταν στο σημείο έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των κατηγορούμενων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένας από τους μάρτυρες – αστυνομικούς περιέγραψε σήμερα στο δικαστήριο ότι οι συγκεντρωμένοι έφερναν διαρκώς «προμήθειες» από το γήπεδο. «Διαρκώς επιτίθονταν και ανεφοδιάζονταν», είπε χαρακτηριστικά.

Συνήγορος οικογένειας Λυγγερίδη: Όταν πήγατε εκεί, είχε περάσει από τη σκέψη σας ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό που έγινε; Τι άθλημα ήταν;

Μάρτυρας: Βόλεϊ. Συνήθως δεν έχουμε επεισόδια, είναι σπάνιο. Επιθέσεις περιμένουμε, ανθρωποκτόνες, γιατί τα μέσα είναι ανθρωποκτόνα, δεν περιμέναμε. Δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε νεκρό. Είχαμε ενημέρωση ότι θα γίνουν επιθέσεις. Οπαδούς άλλης ομάδας δεν είχαμε. Αναζήτησαν τη διμοιρία για να επιτεθούν. Είχαν σκοπό ότι «θα πάμε να επιτεθούμε στα ΜΑΤ».

«Η στιγμή του τραυματισμού του Λυγγερίδη: Υπαστυνόμε δεν αντέχω άλλο»

Ο μάρτυρας περιέγραψε και τα όσα τραγικά έζησε όταν η φωτοβολίδα τραυμάτισε τον Γιώργο Λυγγερίδη: «Η φωτοβολίδα είχε καρφωθεί στον αριστερό μηρό, εκλιπαρούσε να την αφαιρέσουμε. Όταν εκτονώθηκε υλικό, η καύση έφτανε μέχρι και τον λαιμό. Έλεγε “καίγομαι, ανεβαίνει προς τα επάνω”. Το αίμα ανάβλυζε. Έκαψε τα σωθικά του.

Ενώ δεχόμασταν επιθέσεις και κατά μέτωπο και από τα πλάγια δέχτηκε τρεις εκρηκτικές μολότοφ. Η μία τον βρήκε στο δεξί πόδι, τον εκτίναξε στον αέρα.

Η φλόγα ήταν έντονη. Καήκαμε και εμείς. Προσπαθήσουμε να τον σύρουμε, πίσω από τα αυτοκίνητα για κάλυψη, να τον κρύψουμε επιμελώς.

Δέχτηκα με και άλλη μολότοφ. Εκεί φεύγω και πάω να ενισχύσω την άλλη ομάδα.

Τις αισθήσεις του τις είχε. Αν αυτό κράτησε 20 λεπτά… έχω πει ότι ο χρόνος για εμάς πάγωσε. Τα μάτια τα έκλεισε όταν μου είπε “υπαστυνόμε, δεν αντέχω άλλο”.

Οι βόμβες που έπεφταν ήταν σε διψήφιο αριθμό. Και μολότοφ και φωτοβολίδες. Δεν ήταν μόνο η ναυτική φωτοβολίδα που έπληξε τον Γιώργο. Δεχτήκαμε φωτοβολίδες από στυλό και αυτές οι φωτοβολίδες κατατάσσονται στις ναυτικές. Είναι πυρομαχικά κανονικά. Όλα μπορούν να πλήξουν θανάσιμα».

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι η επίθεση ήταν οργανωμένη και οι νεαροί ήξεραν πολύ καλά πώς να επιτεθούν.

«Ο σκοπός της επίθεσης, από τη στιγμή που έχουμε ευθεία βολή, ήταν ανθρωποκτόνος. Το παραδέχονται, το φωνάζουν. Είχαμε ευθεία βολή. Το αποτέλεσμα το είδατε. Όταν έπεσε ο Γιώργος είχαμε περισσότερες επιθέσεις. Πήραν θάρρος, αέρα, “τον πρώτο στόχο τον πετύχαμε. Μπορούμε”, σκέφτηκαν. “Άρα γιατί να μην το ξανακάνουμε;”.

Όταν κοιτάξαμε να περιθάλψουμε τον Γιώργο, η μισή διμοιρία τον κυκλώσαμε. Έριχναν φωτοβολίδες εκεί που ήμασταν. Υπήρχαν τουλάχιστον δύο τύποι ναυτικών φωτοβολίδων που έπεσαν. Αυτή που έφαγε ο Γιώργος είναι πολύ δυνατή. Αλλά και ο τύπος στυλό είναι θανατηφόρα.

Αυτό που έζησα εγώ είναι μοναδικό, δεν μπορώ να το περιγράψω άλλο για να καταλάβετε την ψυχολογική φόρτιση στην οποία βρισκόμουν. Αναζητάτε την αλήθεια και σας τη δίνω. Κάτι άλλο να χάσω δεν έχω. Το έχασα.

Σε ευθεία βολή ήταν οι άνθρωποι αυτοί, δεν στόχευσαν τον εκλιπόντα γιατί τον ήξεραν, στόχευαν τη διμοιρία, όποιος και αν ήταν το θύμα το ίδιο τους ήταν».

Στο δικαστήριο προσκομίστηκε και ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τις πρώτες στιγμές από την έναρξη των επεισοδίων.