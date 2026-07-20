Σε συλλήψεις μετατράπηκαν δύο από τις συνολικά 19 προσαγωγές στις οποίες προχώρησαν οι Αρχές για τα επεισόδια που ξέσπασαν το μεσημέρι της Δευτέρας, 20 Ιουλίου, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι η ένταση πυροδοτήθηκε αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης να κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα.

Πιο αναλυτικά, χειροπέδες πέρασαν σε μία 25χρονη και έναν 32χρονο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της διατάραξης κοινής ειρήνης, καθώς και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αναφορικά με το πώς ξεκίνησε η συμπλοκή, η Αστυνομία στην ανακοίνωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση αλληλεγγύης από τις πρωινές ώρες, επιχείρησαν να διασπάσουν με τη χρήση σωματικής βίας αστυνομικό φραγμό».

Περιγράφοντας τη συνέχεια της έντασης, η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας: «Οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι αφού ενσωματώθηκαν σε πλήθος έτερων συγκεντρωμένων ατόμων στο σημείο, εκδήλωσαν εκ νέου επίθεση σε βάρος των αστυνομικών».