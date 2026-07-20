Σκηνές έντασης και συμπλοκές εκτυλίχτηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας, 20 Ιουλίου, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε δυνάμεις της Αστυνομίας και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η σπίθα που πυροδότησε τα επεισόδια ήταν η γνωστοποίηση της απόφασης να κριθεί προφυλακιστέος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 25χρονος (και τέταρτος συνολικά συλληφθείς) για την υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της Νέστορα.

Από νωρίς, ομάδα αλληλέγγυων είχε συγκεντρωθεί στον χώρο των δικαστηρίων για να εκφράσει τη συμπαράστασή της στον 25χρονο κατηγορούμενο. Αρκετοί από τους συγκεντρωμένους είχαν ανέβει μέχρι τον πρώτο όροφο του κτηρίου, φωνάζοντας συνθήματα.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, την ώρα που το πλήθος κατευθυνόταν προς την έξοδο, τα πνεύματα οξύνθηκαν και ξέσπασε σύγκρουση με τους αστυνομικούς. Εντός και εκτός του κτηρίου επικράτησε χάος, με φωνές και κυνηγητό, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να απωθήσουν τα άτομα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο.

Για την επιτυχή απώθηση και τη διάλυση του πλήθους, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Μετά την επέμβαση της Αστυνομίας, η ένταση αποκλιμακώθηκε και τα άτομα αποχώρησαν από το σημείο, κατευθυνόμενα μέσω της οδού 26ης Οκτωβρίου προς την οδό Εγνατία.

Με πληροφορίες από το thestival.gr και το voria.gr