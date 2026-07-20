Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια και ο 25χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία της απολογίας του διήρκεσε περίπου μισή ώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο νεαρός αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαρύνουν και διαχώρισε πλήρως τη θέση του από τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Συγκεκριμένα, αντέκρουσε τα όσα υποστήριξε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος (το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες πριν και μετά το χτύπημα), κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Ο 25χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ήταν το πρόσωπο που παρέλαβε τα κλειδιά ή ότι τα παρέδωσε στους φυσικούς αυτουργούς της επίθεσης.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ο αριθμός των προφυλακισθέντων για την υπόθεση ανέρχεται πλέον σε τέσσερις. Η λίστα περιλαμβάνει τον 25χρονο, τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, καθώς και τους δύο φερόμενους ως δράστες (έναν 29χρονο και μια 26χρονη). Σημειώνεται ότι ο 25χρονος δεν είναι άγνωστος στις Αρχές, καθώς φέρεται να ανήκει στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο και έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για συμμετοχή σε επεισόδια και καταλήψεις.

Την ίδια ώρα, η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί και βρίσκεται στα χέρια της ανακρίτριας περιλαμβάνει, εκτός από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα, και τις δύο επιθέσεις με γκαζάκια που έγιναν την ίδια ημέρα στις οικίες του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς.

Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς η δίωξη περιλαμβάνει κακουργήματα όπως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, εμπρησμό, έκρηξη και κατοχή εκρηκτικών υλών.