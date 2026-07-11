Έγγραφη αναφορά στην ΕΛ.ΑΣ. για όλα τα περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη στις 5 Μαΐου, κατέθεσε το πρωί του Σαββάτου της 11ης Ιουλίου η οικογένεια Γεμιστού, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του Α.Τ. Μαλεβιζίου, για το γεγονός ότι δεν προστάτευσαν τον άτυχο νέο, παρότι τους είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα για τον κίνδυνο που διέτρεχε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, οι στενοί συγγενείς του Νικήτα Γεμιστού συναντήθηκαν σήμερα με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου, Ταξίαρχο Χρήστο Χηνόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους κατέθεσαν γραπτή αναφορά για τα περιστατικά που είχαν προηγηθεί της εν ψυχρώ εκτέλεσης του 21χρονου, κάνοντας λόγο για σοβαρές παραλείψεις που συντέλεσαν στον άδικο χαμό του νεαρού.

«Ζητούσαμε βοήθεια ξανά και ξανά»

Σε δηλώσεις της, η αδερφή του θύματος, Μαρία Γεμιστού, ανέφερε πως στην αναφορά περιγράφονται όλες οι προηγούμενες επιθέσεις από μέρους του θύτη και οι καταγγελίες που είχαν γίνει στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα για τον κίνδυνο που διέτρεχε ο Νικήτας.

«Σήμερα συναντηθήκαμε με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, όπου καταθέσαμε μία γραπτή αναφορά σχετικά με τα περιστατικά που είχαμε με το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και τους αστυνομικούς, για όλες τις απόπειρες που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του αδερφού μας», ανέφερε μιλώντας στο CRETA24.

Όπως τόνισε, στόχος της οικογένειας είναι να αποδοθούν όλες οι ευθύνες όπου υπάρχουν.

«Το μόνο που ζητήσαμε είναι να οδηγηθούν όλοι στον δρόμο της Δικαιοσύνης και να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί, όσοι έχουν συμβάλει, από το ελάχιστο έως το μέγιστο, στη δολοφονία του αδερφού μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Γεμιστού υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη.

«Εμπιστεύομαι το σύστημα της ελληνικής Δικαιοσύνης ακόμη και τώρα, και θέλω να δικαιωθεί η ψυχή του αδερφού μου», είπε χαρακτηριστικά.

«Κραυγάζαμε για βοήθεια»

Η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια είχε απευθυνθεί πολλές φορές στις Αστυνομικές Αρχές πριν από το έγκλημα.

«Για εμένα έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης, γιατί είχαν προηγηθεί πάρα πολλές συστάσεις. Πηγαίναμε συχνά στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια, ώστε όλο αυτό να μπορούσε να είχε προληφθεί. Δυστυχώς δεν έγινε, και γι’ αυτό δεν θέλουμε να το αφήσουμε έτσι. Θέλουμε να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει», ανέφερε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στην οικογένεια μετά τη δολοφονία του Νικήτα.

«Η συμπαράσταση είναι τεράστια. Δεν έχουμε μείνει ούτε λεπτό μόνοι μας. Φίλοι, συγγενείς αλλά και άνθρωποι που δεν μας γνώριζαν έχουν σταθεί δίπλα μας από την πρώτη στιγμή», είπε συγκινημένη.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, εκτυλίχθηκε στις 5 Μαΐου στην Αμμουδάρα, όταν ο 54χρονος κατ’ ομολογίαν δολοφόνος Κώστας Παρασύρης εμβόλισε με το αυτοκίνητό του το όχημα του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού και στη συνέχεια τον πυροβόλησε έξι φορές με περίστροφο, σκοτώνοντάς τον. Αμέσως μετά παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ η σύζυγός του συνελήφθη και κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Η οικογένεια του Νικήτα είχε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή ότι το έγκλημα ήταν προαναγγελθέν, καθώς είχαν προηγηθεί επανειλημμένες απειλές και επιθέσεις σε βάρος του νεαρού, για τις οποίες είχαν γίνει καταγγελίες στις Αρχές. Σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, ο δράστης είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να επιτεθεί στον 21χρονο, ενώ ζητήθηκε ακόμη και άρση τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς υποστηρίζεται ότι είχε οργανώσει ενέδρα και δεν τον συνάντησε τυχαία.

Στις 7 Μαΐου, μετά τις απολογίες τους, ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστέοι με κοινή απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα και οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

ΠΗΓΗ: creta24.gr

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