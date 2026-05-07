Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, θα απολογηθούν ο 54χρονος κατ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, Κωνσταντίνος Παρασύρης και η σύζυγός του.

Η κατηγορία σε βάρος του 54χρονου είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια, καθώς επέβαινε ως συνοδηγός στο ΙΧ, την στιγμή του αιματηρού επεισοδίου, που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του άτυχου νέου. Παράλληλα, του ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία, ενώ του ασκήθηκε δίωξη και για οπλοχρησία.

Για λόγους ασφαλείας, το πιθανότερο σενάριο είναι ανακριτής και εισαγγελέας να μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου κρατείται το ανδρόγυνο, για να λάβουν τις απολογίες τους, αντί να μεταχθεί το ζευγάρι στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Άλλωστε και χθες Τετάρτη (6/5), ο αρμόδιος εισαγγελέας μετέβη στο Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προκειμένου να ασκήσει τις ποινικές διώξεις στο ζευγάρι και να δώσει την προθεσμία για τις απολογίες, αντί το ανδρόγυνο να μεταχθεί στα δικαστήρια της πρωτεύουσας του νησιού.

Οι αστυνομικές Αρχές λαμβάνουν ως οφείλουν αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας, για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο αντεκδίκησης κατά του ζεύγους Παρασύρη, από τα οικεία και τα φιλικά πρόσωπα του αδικοχαμένου Νικήτα, παρότι η οικογένεια του 21χρονου έχει ζητήσει να πέσουν οι τόνοι.

Κάτι ανάλογο άλλωστε είχε συμβεί και στην υπόθεση της βεντέτας, στα Βορίζια.