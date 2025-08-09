Να βρεθεί εκτός φυλακής, ακόμα και με βραχιολάκι ζητά με αίτημά της, προς τις δικαστικές αρχές, η πρώην σύζυγός του Πολωνού καθηγητή, που κατηγορείται ως η ηθική αυτουργός της δολοφονίας του έξω από το σπίτι της, στην Αγία Παρασκευή στις 4 Ιουλίου.

Από την πρώτη στιγμή δηλώνει την αθωότητά της, και ότι δεν είχε σχέση με την απόφαση του συντρόφου της να σκοτώσει τον πρώην σύζυγό της.

Στον Κορυδαλλό, έμαθε και την απόφαση της οικογένειας του Πολωνού καθηγητή, να ζητήσει την επιμέλεια των δύο παιδιών της που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Παίδων Αγία Σοφία.

Στο υπόμνημά της, που είχε αποκαλύψει η «Ζούγκλα», επιχείρησε, ανεπιτυχώς, να πείσει ότι δεν είχε ιδέα για το έγκλημα:

«Ποτέ δεν προκάλεσα, παρέσυρα, παρακίνησα, επηρέασα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνέβαλα στην απόφαση του καθ’ ομολογίαν φυσικού αυτουργού να τελέσει την αποδιδόμενη εις αυτόν πράξη της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η κατηγορούμενη, στάζοντας στη συνέχεια «φαρμάκι» για τον σύντροφό της.

«Με έβαλε σε κατάσταση να απολογηθώ για κάτι που δεν έχω κάνει»

Η κατηγορούμενη ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε στις δικαστικές αρχές ότι τον εκτελεστή και σύντροφό της δεν θέλει ούτε να τον ξέρει:

«Αισθάνομαι πραγματικά απογοητευμένη και πλήρως καταρρακωμένη από την κίνηση του συντρόφου μου να προβεί σε αυτή την απαράδεκτη και καταδικαστέα πράξη πιστεύοντας ότι λειτουργεί σαν τον άνθρωπο που απονέμει δικαιοσύνη καθώς με την κίνηση του αυτή στέρησε στα παιδιά μου τον πατέρα τους, με έβαλε σε κατάσταση να πρέπει να απολογηθώ για κάτι που πασιφανώς δεν έχω κάνει και το κυριότερο αφαίρεσε μία ανθρώπινη ζωή πιστεύοντας ότι μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο χωρίς μάλιστα να του έχει εκφραστεί ποτέ ότι αυτό θα αποτελούσε έστω και μία ενδόμυχη διάθεση μου. Όλες μου οι προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσω τον πατέρα των παιδιών μου, παρά τις διαφωνίες μας, σε ένα επίπεδο συνεννόησης και αμοιβαίας κατανόησης, χάθηκαν σε μία στιγμή και ακόμα δεν μπορώ να κατανοήσω ποιο ήταν αυτό το σημείο στο οποίο ο …. (σ.σ εκτελεστής ) άρχισε να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο και οδηγήθηκε στο μέγιστο αυτό έγκλημα».

«Γιατί του έκανα ασφαλιστικά»

Η πρώην σύζυγός του καθηγητή παραδέχτηκε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν συμφωνήσει, όσα αφορούσαν στα παιδιά τους και μέσα στα συμφωνηθέντα ήταν και η δυνατότητα του θύματος να πάρει τα παιδιά μαζί του για ένα διάστημα το καλοκαίρι. Ξαφνικά όμως η μητέρα καταθέτει εναντίον του ασφαλιστικά μέτρα για να μην γίνει το ταξίδι στην Αμερική. Ο λόγος ήταν όπως είπε :

«Πληροφορήθηκα, ότι ο πρώην σύζυγός μου διατηρούσε ερωτική σχέση με γυναίκα, η οποία – σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το δημόσιο προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – προβάλλεται έντονα και φαίνεται να επιδιώκει υλική στήριξη από άνδρες. Το γεγονός αυτό μου δημιούργησε βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη σοβαρότητα και ειλικρίνεια των κινήτρων της, ιδίως υπό το πρίσμα της συμβίωσής της με τον πρώην σύζυγό μου στις Η.Π.Α.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση μου από άτομα του περιβάλλοντος του πρώην συζύγου μου, η εν λόγω γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών εντός της κοινής τους κατοικίας, προκαλώντας μου έντονη ανησυχία και αγωνία, καθότι, ήδη εκείνη την περίοδο, ο πρώην σύζυγός μου είχε εκδηλώσει πρόθεση να μεταφέρει τα τέκνα μας για διακοπές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σκέψη και μόνο ότι τα ανήλικα παιδιά μου ενδέχεται να βρεθούν στο ίδιο περιβάλλον με άτομο χρήστη ναρκωτικών ουσιών, και δη εντός της ίδιας οικίας, γεννούσε σοβαρούς και αντικειμενικούς κινδύνους για την ασφάλεια, υγεία και ψυχική τους σταθερότητα

Παράλληλα, η γενικότερη συμπεριφορά του είχε μεταβληθεί αισθητά: εμφανιζόταν ψυχολογικά απορυθμισμένος, ευερέθιστος και αμελής ως προς την επικοινωνία του με τα παιδιά, εντείνοντας το αίσθημα ευθύνης και ανησυχίας μου ως μητέρας».

«Το σοκ ήταν συντριπτικό»

Παρά τα όσα καταλογίζει στον καθηγητή, η μητέρα όπως ισχυρίζεται προσπαθούσε να βρει μία λύση για το καλό των παιδιών. Αναφέρει μάλιστα ότι:

«Η μεταξύ μας συνεννόηση είχε βελτιωθεί αισθητά, υπήρχε διάθεση για ειρηνική και συναινετική αντιμετώπιση των εκκρεμών θεμάτων που αφορούσαν στα παιδιά και, μάλιστα, ο πρώην σύζυγός μου είχε αναθεωρήσει την απόφασή του να μεταφέρει τα παιδιά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες οικειοθελώς όπως είχε δηλώσει και στην παιδοψυχολόγο ακόμα και όταν θα έβγαιναν τα νέα διαβατήρια. Και στην Πολωνία όμως που ήταν πιο κοντά και δεν ήταν ένα τόσο μεγάλο ταξίδι όπως στις ΗΠΑ συγκεκριμένα για αυτό το χρονικό διάστημα και λόγω της κατάστασης των παιδιών με το άγχος και την πίεση που αισθάνονταν και λόγω προηγούμενων άσχημων περιστατικών, προτιμούσα να είναι μαζί με τον πατέρα τους στην Ελλάδα, που συνήθιζε εξάλλου να διαμένει και για αρκετό χρονικό διάστημα. Άλλο καλοκαίρι είχαμε πάει και τριήμερο στην Καλαμάτα όλοι μαζί, κάτι που σχεδίαζα και φέτος».

Την ημέρα της δολοφονίας είχε μιλήσει ένα λεπτό πριν μαζί του και τον περίμενε για να πάρει τα παιδιά, όπως είχαν συμφωνήσει .Όταν άκουσε τους πυροβολισμούς δεν πήγε το μυαλό της στο κακό και το μαθαίνει αργότερα από τις ειδήσεις:

«Το σοκ που υπέστην ήταν συντριπτικό. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, πώς να προστατεύσω τα παιδιά μου από αυτήν την αβάσταχτη είδηση. Σε κατάσταση πανικού, κάλεσα έναν φίλο μου, ο οποίος μετέφερε τα παιδιά στο σπίτι του στην Κάντζα, προκειμένου να τα απομακρύνω προσωρινά από την τραυματική αυτή πραγματικότητα, έως ότου διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να τους μιλήσω».