Γρίφος εξακολουθεί να παραμένει για τις Αρχές η εν ψυχρώ εκτέλεση του 43χρονου Πολωνού καθηγητή του Μπέρκλεϊ, μέσα στη μέση του δρόμου, μέρα μεσημέρι, στην Αγία Παρασκευή.

Η Αστυνομία ακόμη δεν μπορεί να εντοπίσει τα κίνητρα της δολοφονίας, ενώ παραμένει σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη και την αποκάλυψη του κινήτρου που όπλισε το χέρι του.

Όλα δείχνουν ένα θρίλερ, με την ΕΛ.ΑΣ. να «βλέπει» προσωπικά κίνητρα πίσω από την δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι σε θέση να γνωρίζει η «Ζούγκλα», ο Πολωνός καθηγητής είχε ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις ΗΠΑ. Μάλιστα το 2ο15 υπήρξε συνιδρυτής εταιρείας βραχυπρόθεσμων μισθώσεων ακινήτων, η οποία συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες του χώρου, όπως την Airbnb, την Booking.com και την VRBO.

Το Ανθρωποκτονιών έχει πειστεί ότι το θύμα δεν σχετίζεται με υποθέσεις του υποκόσμου, ενώ όλες οι έρευνες πλέον στρέφονται σε έναν στενό κύκλο ατόμων γύρω από τον καθηγητή, ο οποίος δολοφονήθηκε με περισσότερες από πέντε σφαίρες στο λαιμό και το στήθος.

Από την ανάλυση των δεδομένων, οι Αρχές έχουν διαπιστώσει πως ο άγνωστος -μέχρι αυτή τη στιγμή- δολοφόνος διέφυγε αρχικά πεζός από το σημείο, όμως σε κοντινή απόσταση επιβιβάστηκε σε όχημα, με το οποίο κατάφερε να εξαφανιστεί από τον τόπο του εγκλήματος.

Αυτό που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση είναι το γεγονός πως δεν κάθισε στη θέση του οδηγού, αλλά σε άλλη, γεγονός που αποδεικνύει πως ο εκτελεστής είχε συνεργό, τουλάχιστον κατά τη διαφυγή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθηγητής είχε έρθει από την Αμερική πριν από μια εβδομάδα για να δει τα δύο παιδιά του, που ζουν με την Ελληνίδα πρώην σύζυγό του στην Αγία Παρασκευή. Επίσης, επρόκειτο να παραστεί σε δικαστήριο αναφορικά με την επικοινωνία του με τα παιδιά του, τα οποία είχε αποκτήσει μαζί της.

Την ώρα που ο 43χρονος καθηγητής πήγε να παραλάβει τα παιδιά του, στην οδό Ειρήνης, και ενώ βρισκόταν κάτω από το σπίτι της πρώην συζύγου του, εμφανίστηκε μπροστά του ένας μαυροντυμένος άνδρας με μάσκα και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ο οποίος πυροβόλησε το θύμα 5 φορές στον θώρακα και στον λαιμό.

Ο καθηγητής έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Στην αρχή, η Αστυνομία δεν μπορούσε να ταυτοποιήσει το θύμα. Οδηγήθηκε στην ταυτότητά του με οδηγό τα κλειδιά που βρέθηκαν επάνω του αλλά και από τον ιδιοκτήτη του Airbnb διαμερίσματος που έμενε στο Κολωνάκι, καθώς δεν είχε νέα του.

Την ίδια ώρα, η πρώην σύζυγος του 43χρονου είχε προβεί σε καταγγελία ότι το θύμα είχε εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, μόλις αντιλήφθηκε ποιος ήταν ο άνδρας που δολοφονήθηκε κάτω από το σπίτι της, πήγε στην Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και το κατέθεσε.

Τι κατέθεσε η πρώην σύζυγος

Η πρώην σύζυγος του θύματος κατέθετε στην Ασφάλεια για παραπάνω από 8 ώρες.

Στην κατάθεσή της ερωτήθηκε για τη γνωριμία της με τον πρώην σύζυγό της και για τους λόγους του χωρισμού τους.

Εκείνη φέρεται να είπε πως γνωρίστηκαν στην Αμερική, όταν εκείνη σπούδαζε. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και πολύ γρήγορα παντρεύτηκαν και απόκτησαν δίδυμα παιδιά.

Η μάρτυρας ανέφερε, επίσης, πως το θύμα είχε βίαια ξεσπάσματα και ήταν αλκοολικός, γι’ αυτό και η γυναίκα, όπως ισχυρίστηκε, είχε πάρει τα παιδιά και είχε φύγει από το σπίτι.

Η ίδια υποστήριξε πως δεν γνωρίζει κάποιο άτομο το οποίο θα μπορούσε να κάνει κακό στον 43χρονο, και ανέφερε πως ήταν σε δικαστική διαμάχη για τα παιδιά τους.

Η Αστυνομία προσανατολίζεται στο ότι ο δολοφόνος βρίσκεται στο οικογενειακό – φιλικό περιβάλλον του θύματος, καθώς ο 43χρονος έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Το χρονικό της εν ψυχρώ εκτέλεσης

Το συμβάν έγινε στις 16:15 το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στην οδό Ειρήνης, στην Αγία Παρασκευή, όταν ένας άγνωστος άντρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του προσέγγισε το θύμα και άνοιξε πυρ.

Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. μόλις ενημερώθηκε για τους πυροβολισμούς έσπευσε στο σημείο.

Ο άνδρας που έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε, δεν είχε πάνω του ταυτότητα, ενώ δίπλα του βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο στα αγγλικά, ενώ δέχθηκε 5 σφαίρες σε λαιμό και θώρακα.

Ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, με τις Αρχές να εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους, και προσπαθούν να εντοπίσουν το δρομολόγιο που ακολούθησε.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας δέχθηκε πυρά από πυροβόλο όπλο και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ψάχνουν απαντήσεις στα κινητά του θύματος και της πρώην συζύγου του

Η γυναίκα, όπως είπε, δεν έχει καμία απολύτως γνώση ή εκτίμηση για τον δράστη ή τους δράστες της εν ψυχρώ δολοφονίας του 43χρονου, οι οποίοι αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές.

Την ίδια στιγμή, τις κινήσεις του δράστη ή των δραστών προσπαθούν να εντοπίσουν οι αστυνομικοί και σε αυτό το πλαίσιο ψάχνουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας που να δείχνουν το σημείο από το οποίο ήρθε, πυροβόλησε τον 43χρονο και πώς αποχώρησε.

Σύμφωνα με την ανάλυση μέχρι στιγμής, ενδέχεται να μην διέφυγε πεζός αλλά να επιβιβάστηκε σε όχημα στο οποίο δεν ήταν εκείνος ο οδηγός, άρα, είχε συνεργό στο έγκλημα τουλάχιστον κατά την διαφυγή του. Το δρομολόγιο της διαφυγής θα προκύψει επίσης από οπτικό υλικό.

Παράλληλα, οι Αρχές ψάχνουν και τα κινητά του θύματος όπου έχουν καταγραφεί κλήσεις ή μηνύματα όπως και της πρώην συζύγου του, που έχουν μεταφερθεί στα Εγκληματολογία Εργαστήρια.

Το κομμάτι που προκαλεί «πονοκέφαλο» στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. είναι το κίνητρο του δράστη. Το σενάριο που κερδίζει έδαφος είναι αυτό των προσωπικών διαφορών, καθώς ο 43χρονος δεν είχε παράνομη δράση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο εκτελεστής του 43χρονου γνώριζε πολύ καλά το πρόγραμμα του καθηγητή και πού ακριβώς θα τον έβρισκε, με μαθηματική ακρίβεια. Ίσως εδώ οι Αρχές βρουν τις απαντήσεις που αναζητούν, σε παρόμοιες υποθέσεις του παρελθόντος, που θα πρέπει όμως να δέσουν με στοιχεία ατράνταχτα και συντριπτικά, τόσο για τον ηθικό αυτουργό, όσο και για τον δολοφόνο.

Το ταξίδι του 43χρονου καθηγητή στη Βόρεια Κορέα

Αυτό που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών, που έχουν αναλάβει τις έρευνες, είναι ότι ο 43χρονος Πολωνός λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία του είχε ταξιδέψει στη Βόρεια Κορέα.

Κανείς δε γνωρίζει τον λόγο του συγκεκριμένου ταξιδιού, ενώ το μυστήριο εντείνεται από το γεγονός ότι για να μπει και να βγει κάποιος από τη Βόρεια Κορέα θα πρέπει να διαθέτει ειδικές άδειες ασφαλείας, τις οποίες λίγοι μπορούν να αποκτήσουν.

Το βιογραφικό του Πολωνού καθηγητή

Σύμφωνα με το βιογραφικό του Πολωνού καθηγητήPrzemyslaw Jeziorski, που έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, αναφέρονται τα εξής:

Ο Przemyslaw Jeziorski έχει υπηρετήσει ποικίλους ρόλους στον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο.

Ο Przemyslaw ξεκίνησε την καριέρα του το 2008 ως Ερευνητής στη Microsoft και ως Υπότροφος Θεωρίας Τιμών στο Booth School of Business του Πανεπιστημίου του Σικάγο.

Το 2010, μετακινήθηκε στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins ως Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών.

Το 2012, εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ, στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Haas, όπου κατείχε τους ρόλους του Αναπληρωτή Καθηγητή Μάρκετινγκ, στην έδρα Egon & Joan Von Kaschnitz Distinguished Professor, και του Επίκουρου Καθηγητή Μάρκετινγκ.

Το 2015, έγινε συνιδρυτής του Keybee και το 2016, έγινε Αναπληρωτής Εκδότης στο Management Science.

Το 2021, υπήρξε Επισκέπτης Υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Duke – The Fuqua School of Business.

Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του Przemyslaw Jeziorski, περιλαμβάνει Διδακτορικό στα Οικονομικά από το Stanford University Graduate School of Business (2006-2010), Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά από το University of Arizona – Eller College of Management (2004-2006), Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά από το University of Arizona (2004-2006), Μεταπτυχιακό στις Ποσοτικές Μεθόδους και Πληροφοριακά Συστήματα από το SGH Warsaw School of Economics (2001-2004) και Πτυχίο στις Ποσοτικές Μεθόδους και τα Πληροφοριακά Συστήματα από το SGH Warsaw School of Economics (2001-2004).