Δεκτό έγινε το αίτημα του αδελφού του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας πριν από έναν χρόνο στην Αγία Παρασκευή, να αναλάβει την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών του εκλιπόντος.

Ύστερα από 11 μήνες παραμονής των παιδιών στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας», η νέα δικαστική απόφαση ορίζει ότι τα ανήλικα μπορούν πλέον να ταξιδέψουν στην Πολωνία μαζί με τον θείο τους.

Την ικανοποίησή της για την εξέλιξη αυτή εξέφρασε η πλευρά του θύματος, μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων της οικογένειας, Μιχάλη Δημητρακόπουλου και Εύας Μπόμπολη.

Η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Μετά από 11 μήνες παραμονής στην Μονάδα Προστασίας Παιδιού “Άγιος Ανδρέας” των δύο ανήλικων παιδιών του δολοφονηθέντος Πολωνού καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ και πατέρα των ανηλίκων, Γιεζιορσκι Πρτσεμισλαβ, εκδόθηκε η απόφαση με την οποία η οριστική επιμέλεια των παιδιών ανατίθεται στον θείο τους, αδελφό του δολοφονηθέντος.

Η οικογένεια του αδικοχαμένου θύματος εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δικαίωση, καθώς η απόφαση υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων και διασφαλίζει ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, με τη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξη των στενών συγγενών τους.

Η οικογένεια του θύματος ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και το προσωπικό της Μονάδας Προστασίας Παιδιού “Άγιος Ανδρέας” για την εξαιρετική φροντίδα, την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών.

Η οικογένεια εξακολουθεί να αναμένει τον προσδιορισμό της ποινικής δίκης για τη δολοφονία του πατέρα των ανηλίκων, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη».