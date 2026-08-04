Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ναυπλίου πρόκειται να βρεθούν την Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026, οι δύο νεαροί ινδικής καταγωγής, ηλικίας 20 και 24 ετών, προκειμένου να απολογηθούν για τη στυγερή δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου.

Η αναβολή της διαδικασίας κρίθηκε απαραίτητη ύστερα από αίτημα της υπεράσπισης, όπως δήλωσε ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων, Παναγιώτης Μπέσκας, ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για τη μελέτη των στοιχείων της δικογραφίας και την προετοιμασία των απολογιών.

Οι δύο άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Αττική κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ., βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο που περιλαμβάνει τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, της ληστείας και της παράνομης οπλοκατοχής.

Πηγή: argolikeseidhseis