Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη στυγερή υπόθεση ανθρωποκτονίας στις Σέρρες, καθώς στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ο γιος του 68χρονου Γιώργου Χατζίδη.

Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι αφαίρεσε τη ζωή του ίδιου του πατέρα του, καταφέροντάς του απανωτά χτυπήματα με σφυρί στο εσωτερικό του σπιτιού του.

Η παράδοση της δικογραφίας και η έκδοση του εντάλματος

Η σύλληψη κατέστη δυνατή έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των διωκτικών αρχών, οι οποίες παρέδωσαν όλα τα συγκεντρωθέντα στοιχεία και τον πλήρη φάκελο της δικογραφίας στον αρμόδιο ανακριτή.

Αμέσως μετά την αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού, εκδόθηκε επίσημο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του γιου του 68χρονου, ανοίγοντας τον δρόμο για τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Οι διαδοχικές αντιφάσεις και τα νέα δεδομένα

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή η συμπεριφορά του υπόπτου κατά τη διάρκεια των καταθέσεων που κλήθηκε να δώσει στις αρχές. Ο ίδιος φέρεται να είχε υποπέσει επανειλημμένα σε αντιφάσεις τόσο στις αρχικές του δηλώσεις όσο και σε πρόσφατη συμπληρωματική εξέταση, ωστόσο, μέχρι πριν από λίγες ημέρες δεν είχαν συγκεντρωθεί όλα τα κρίσιμα εκείνα ευρήματα που θα μπορούσαν να τον τοποθετήσουν αδιαμφισβήτητα στον τόπο του εγκλήματος.

Η τελική ταυτοποίηση των στοιχείων επέτρεψε στις αστυνομικές δυνάμεις να ολοκληρώσουν τον κύκλο της προανάκρισης και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο άνδρας πρόκειται να οδηγηθεί αύριο Τετάρτη (04/11) ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

Το χρονικό των επισκέψεων και τα ευρήματα που προηγήθηκαν της σύλληψης

Πριν κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις αρμόδιες Αρχές το πρωί του Σαββάτου (31/10), ο γιος του 68χρονου Γιώργου Χατζίδη, ο οποίος είχε βρεθεί δολοφονημένος στο σπίτι του στις Σέρρες τον Αύγουστο του 2026, βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας λόγω νέων στοιχείων και οπτικού υλικού που ανέδειξε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Τα καταγραφικά ασφαλείας αποκάλυψαν δύο επισκέψεις του στην οικία λίγο πριν από το έγκλημα, στις 30 Ιουλίου: μία στις 19:23 για περίπου 17 λεπτά, την οποία δεν είχε αναφέρει αρχικά επικαλούμενος προβλήματα υγείας και απώλεια μνήμης, και μία δεύτερη στη 01:54 τα ξημερώματα διάρκειας μόλις έξι λεπτών, όπου εισήλθε κρατώντας μια λευκή σακούλα με φαγητό και αποχώρησε χωρίς αυτήν.

Την ίδια στιγμή, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το στομάχι του θύματος ήταν άδειο καταρρίπτοντας τον ισχυρισμό περί γεύματος, ενώ εντοπίστηκαν πτωματικές υποστάσεις στη ράχη που υποδεικνύουν μεταθανάτια μετακίνηση της σορού καθώς και αποτύπωμα που προσομοιάζει με σόλα παπουτσιού.

Παράλληλα, κατάθεση γειτόνισσας κατέγραψε συνεχή επεισόδια, φωνές και σφοδρό διαπληκτισμό με χτυπήματα, την ώρα που ο ύποπτος επιχειρούσε να στρέψει τις έρευνες σε ανηλίκους οι οποίοι είχαν παραβιάσει παλαιότερα την οικία αφαιρώντας έξι ευρώ, με τον συνήγορό του, Ιωάννη Γιάντσιο, να επιβεβαιώνει την κατάθεση υπομνήματος χωρίς όρκο και να σημειώνει ότι εξετάζονται κι άλλα πρόσωπα.