Τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, δηλαδή στο γραφείο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας, που εντοπίστηκε νεκρός από τις δύο κόρες του, το γενετικό υλικό αλλά και τα βίντεο που βρήκαν οι Αρχές «ξεκλείδωσαν» στοιχεία που οδήγησαν στον εντοπισμό του 28χρονου Αιγύπτιου, που συνελήφθη για τον φόνο.

Ο Αιγύπτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες βράδυ και παραδέχτηκε πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον 73χρονο ποινικολόγο. «Άρπαξα το κεφάλι του και το χτυπούσα σε έπιπλα και τοίχους με όλη μου τη δύναμη» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε γνώρισε σε κοινή παρέα τον δικηγόρο το βράδυ της Δευτέρας και αμέσως μετά ο Σταύρος Γεωργίου προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του. Το σχέδιο τροποποιήθηκε και οι δύο άντρες έκαναν μία στάση στο γραφείο του ποινικολόγου. Το βίντεο που βρήκε η Αστυνομία από κάμερες της περιοχής -και αποκάλυψε το Mega- δείχνει τον Γεωργίου να διασχίζει τον δρόμο και να τον ακολουθεί κάποιος (προφανώς ο Αιγύπτιος).

Το χρονικό της συμπλοκής

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο 28χρονος, οι δύο άντρες γνωρίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας μέσω κοινής παρέας με την οποία διασκέδαζαν. Μετά την έξοδό τους, ο Σταύρος Γεωργίου προσφέρθηκε να μεταφέρει τον 28χρονο στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του.

Ωστόσο, καθ’ οδόν πραγματοποίησαν στάση στο γραφείο του 73χρονου, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Εκεί, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε έντονος τσακωμός μεταξύ τους, που κατέληξε σε βιαιοπραγία. O Αιγύπτιος άρχισε να χτυπά με μανία στο κεφάλι τον ποινικολόγο, μέχρι που -όπως ισχυρίστηκε- τον άφησε αναίσθητο.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο 28χρονος παρανομεί. Οι Αρχές γνωρίζουν ότι το 2024 κατηγορήθηκε για ασέλγεια σε ανήλικη. Επίσης είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο είχε απορριφθεί, οπόταν διέμενε παράνομα στη χώρα μας ενώ εκκρεμούσε και η σύλληψή του για την ασέλγεια.

Η ομολογία και τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Όπως περιέγραψε ο καθ’ ομολογίαν δράστης, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου άρπαξε το κεφάλι του ποινικολόγου και άρχισε να το χτυπά με μανία στους τοίχους και στα κομοδίνα μέχρι που το θύμα έχασε τις αισθήσεις του. Αφού τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο στο δάπεδο, αφαίρεσε από τον χώρο χρήματα, το κινητό του ποινικολόγου και ένα λάπτοπ και τράπηκε σε φυγή.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του δράστη, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 73χρονου προήλθε από σφοδρά χτυπήματα στο πρόσωπο. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα που συνέταξαν οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγριας και Συμεών Μεσογίτης, ο γνωστός ποινικολόγος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Ειδικότερα, οι δύο ιατροδικαστές κατέγραψαν βαρύτατες, αλλεπάλληλες κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα, οι οποίες προκλήθηκαν από θλών και τέμνον όργανο. Δηλαδή, το θύμα δέχθηκε μια ιδιαίτερα βίαιη επίθεση με σφοδρά χτυπήματα.

Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στα ίχνη του δράστη

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εντόπισαν τη διαδρομή του υπόπτου αναλύοντας το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Η παρουσία του στο γραφείο επιβεβαιώθηκε και εργαστηριακά μέσω αποτυπωμάτων από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν χθες τον 28χρονο στην οδό Αχαρνών και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και θα του απαγγελθούν κατηγορίες για τον φόνο του ποινικολόγου.

Ο εντοπισμός του θύματος

Ο 73χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο πάτωμα του γραφείου του, χωρίς τα ρούχα του, το βράδυ της Τρίτης (21/07) από τις ανήλικες κόρες του. Ανησυχώντας επειδή δεν απαντούσε στις κλήσεις τους για ώρες, μετέβησαν στο σημείο και μπήκαν στο εσωτερικό με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας. Ο χώρος χρησιμοποιούνταν από τον ποινικολόγο ως επαγγελματική στέγη, αλλά και ως χώρος διανυκτέρευσης, καθώς συχνά δεχόταν πελάτες μέχρι αργά.