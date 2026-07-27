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Ενώπιον της 5ης ανακρίτριας οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 11:00 το πρωί ο 28χρονος Αιγύπτιος, προκειμένου να απολογηθεί για τη στυγερή δολοφονία του 73χρονου γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε άγρια δολοφονημένος μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.
Βίντεο δείχνει τον 28χρονο να μεταβαίνει στα Δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί στην 5η ανακρίτρια:
Την ίδια ώρα, τα νέα ευρήματα από τη συμπληρωματική αυτοψία της ΕΛ.ΑΣ. κλονίζουν το σενάριο της ληστείας, καθώς το κινητό και το πορτοφόλι του θύματος βρέθηκαν ανέπαφα και κλειδωμένα στο συρτάρι του, με τον καθ’ ομολογίαν δράστη να εστιάζει αποκλειστικά στην αρπαγή του φορητού υπολογιστή.
Αντιμέτωπος με τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει απαντήσεις για τα σκοτεινά σημεία, τη σφοδρότητα της επίθεσης και το πραγματικό κίνητρο του εγκλήματος.
Η συμπληρωματική αυτοψία και τα ευρήματα που «καίνε» το σενάριο της ληστείας
Σημαντικές ανατροπές στα δεδομένα της υπόθεσης φέρνει η συμπληρωματική έρευνα που πραγματοποίησαν τα εξειδικευμένα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στον χώρο του εγκλήματος, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια της εξονυχιστικής αυτοψίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του 73χρονου ποινικολόγου κλειδωμένα σε συρτάρι του γραφείου του.
Το γεγονός ότι ο δράστης δεν αναζήτησε ούτε αφαίρεσε τα προσωπικά αντικείμενα αξίας, τα έγγραφα ή τα χρήματα που υπήρχαν στο συρτάρι, αλλά περιορίστηκε αποκλειστικά στην αρπαγή του φορητού υπολογιστή (λάπτοπ) και ενδεχομένως κάποιων εύκολα προσβάσιμων μετρητών, καταρρίπτει στην πράξη την εκδοχή μιας συνηθισμένης ληστείας.
Το εύρημα αυτό ενισχύει τα ερωτηματικά γύρω από το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού υπολογιστή και το αν αυτός περιείχε κρίσιμα επαγγελματικά ή άλλα δεδομένα.
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο συνήγορος της οικογένειας του θύματος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το κίνητρο της άγριας δολοφονίας να συνδέεται άμεσα με το επαγγελματικό περιβάλλον και τις υποθέσεις που χειριζόταν ο έμπειρος ποινικολόγος.
Άγρια μανία, σπασμένο χέρι και το «παραμύθι» για το skateboard
Από την ιατροδικαστική εξέταση, τα εργαστηριακά ευρήματα (DNA και αποτυπώματα) αλλά και την ομολογία του 28χρονου, αποτυπώνεται μια επίθεση ακραίας βιαιότητας.
Ο κατηγορούμενος υποστήριξε στους αστυνομικούς πως «δεν ήθελε να του κάνει κακό, αλλά να φύγει από το γραφείο».
Ωστόσο, η περιγραφή της επίθεσης αποδιοργανώνει τον ισχυρισμό του περί αυτοάμυνας ή πανικού. Ο 28χρονος άρχισε να χτυπά με μανία τον 73χρονο στο κεφάλι με τα χέρια του, ενώ στη συνέχεια η βία κλιμακώθηκε, εκτοξεύοντας και χτυπώντας το θύμα στον τοίχο, σε ένα κομοδίνο και στη γωνία του κρεβατιού μέχρι που ο δικηγόρος έχασε τις αισθήσεις του.
Η σφοδρότητα των χτυπημάτων ήταν τέτοια που ο ίδιος ο δράστης υπέστη κατάγμα και έσπασε το χέρι του.
Αμέσως μετά την πράξη του, ο 28χρονος προέβη σε σειρά κινήσεων για να καλύψει τα ίχνη του:
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Απέσπασε το λάπτοπ και εγκατέλειψε εσπευσμένα το κτίριο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.
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Μετέβη σε νοσοκομείο της Αθήνας για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπου, ερωτηθείς από τους γιατρούς για το βαρύ τραύμα στο χέρι του, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι τραυματίστηκε κάνοντας skateboard.
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Κατέφυγε στο σπίτι φιλικού του προσώπου όπου και κοιμήθηκε, πριν εντοπιστεί και συλληφθεί από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του στο κέντρο της Αθήνας, οι Αρχές εντόπισαν το σορτσάκι που φορούσε τη νύχτα της δολοφονίας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και το καπέλο του.
Η μαρτυρία-κλειδί για το χρονικό της μοιραίας νύχτας
Καταλυτικό ρόλο στην εξάρθρωση της υπόθεσης έπαιξε η κατάθεση ενός αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε ζωντανό τον Σταύρο Γεωργίου. Αν και οι κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει τη φιγούρα του δράστη, η ταυτότητά του παρέμενε άγνωστη μέχρι τη μαρτυρική αυτή κατάθεση.
Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο μάρτυρας:
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Η παρέα, αποτελούμενη από Έλληνες και Αιγύπτιους, διασκέδαζε σε μπαρ στην οδό Πιπίνου.
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Στις 01:25 μετά τα μεσάνυχτα, ο δικηγόρος, ο μάρτυρας και ο 28χρονος Αιγύπτιος αποχώρησαν από το κατάστημα.
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Επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του ποινικολόγου, με τον 28χρονο να κάθεται στη θέση του συνοδηγού.
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Φτάνοντας έξω από το γραφείο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, ο 28χρονος αποβιβάστηκε, ο μάρτυρας καληνύχτισε τον φίλο του και αποχώρησε για το σπίτι του, ενώ ο Σταύρος Γεωργίου κατευθύνθηκε να παρκάρει το όχημά του.
Λίγα λεπτά αργότερα, ο 73χρονος ανέβαινε στο γραφείο του μαζί με τον 28χρονο, σε μια συνάντηση που έμελλε να αποβεί μοιραία.