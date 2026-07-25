Νέα σημαντικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, για τη στυγερή δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, από τον 28χρονο Αιγύπτιο μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια συμπληρωματικής έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. στον χώρο του εγκλήματος, εντοπίστηκαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του θύματος, τα οποία ήταν κλειδωμένα σε συρτάρι μέσα στο γραφείο του, καταρρίπτοντας το σενάριο μιας κλασικής ληστείας, καθώς ο δράστης αφαίρεσε μόνο τον φορητό υπολογιστή.

Ο δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου από τις δύο κόρες του.

Βρέθηκαν το κινητό και το πορτοφόλι

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν συμπληρωματική αυτοψία στον χώρο του γραφείου στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τόσο το κινητό τηλέφωνο όσο και το πορτοφόλι του 73χρονου ποινικολόγου.

Το εύρημα αυτό οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, μετά τη θανατηφόρα επίθεση δεν αφαίρεσε τα προσωπικά αντικείμενα αξίας ή τα έγγραφα του δικηγόρου, αλλά αρκέστηκε στην αρπαγή μόνο του φορητού υπολογιστή (λάπτοπ) και ενδεχομένως κάποιων μετρητών, ενισχύοντας τα ερωτηματικά γύρω από το αν ο υπολογιστής περιείχε κρίσιμα στοιχεία.

Έσπασε το χέρι του από τα χτυπήματα – Το «παραμύθι» για το skateboard

Ο κατηγορούμενος ξυλοκόπησε με τέτοια μανία το θύμα, που κατάφερε να σπάσει το ίδιο του το χέρι από την ένταση των χτυπημάτων.

Προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του εγκατέλειψε βιαστικά το γραφείο κρατώντας το λάπτοπ και μετέβη σε νοσοκομείο της Αθήνας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Όταν οι γιατροί τον ρώτησαν πώς τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, εκείνος ισχυρίστηκε ψευδώς ότι έπεσε ενώ έκανε skateboard.

Στη συνέχεια, κατέφυγε στο σπίτι φιλικού του προσώπου όπου και κοιμήθηκε, πριν εντοπιστεί και συλληφθεί από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες – Τη Δευτέρα η απολογία

Σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή.

Μετά την ομολογία του κάτω από το βάρος των βιντεοληπτικών ντοκουμέντων, των αποτυπωμάτων και των εργαστηριακών ευρημάτων DNA, ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα 25 Ιουλίου ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.