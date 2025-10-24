Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Νέες και ιδιαίτερα κρίσιμες εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, όπου οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για αυτή, παραμένουν προφυλακισμένοι ως βασικοί ύποπτοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια της ανακρίτριας που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης βρίσκεται πλέον η πολυσυζητημένη ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών από το μοιραίο βράδυ — ένα στοιχείο που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια.

Η άρση απορρήτου και οι «σιωπηλοί μάρτυρες» των κεραιών

Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, οι Αρχές αποκτούν πλέον πλήρη εικόνα για το ποια κινητά τηλέφωνα «χτύπησαν» κοντά στο σημείο του εγκλήματος, ποιοι επικοινώνησαν μεταξύ τους, αλλά και ποιες κλήσεις πραγματοποιήθηκαν τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά τη διπλή ανθρωποκτονία.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας γύρω από το κάμπινγκ ενεργοποιήθηκαν έντονα εκείνο το βράδυ, τόσο με εισερχόμενες όσο και με εξερχόμενες κλήσεις που συνδέονται άμεσα με το σημείο της δολοφονίας.

Κενά, αντιφάσεις και νέα πρόσωπα στο κάδρο

Η ανάλυση των συνομιλιών και των σημάτων αναμένεται να φωτίσει πλευρές της υπόθεσης που μέχρι σήμερα παραμένουν θολές. Άλλωστε, τα κενά και οι αντιφάσεις στις απολογίες των δύο 22χρονων είχαν αφήσει από νωρίς ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και τρίτων προσώπων στη φονική επίθεση.

Μυστικότητα και κινήσεις «υψηλής ταχύτητας»

Η υπόθεση χειρίζεται από τις Αρχές με απόλυτη μυστικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι απόρρητη αλληλογραφία διαβιβάστηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας απευθείας από κεντρική υπηρεσία της Αθήνας, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να αποφευχθούν διαρροές.

Προς νέα εντάλματα σύλληψης

Όλα δείχνουν πως τα κομμάτια του παζλ αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης, κάποια από τα οποία αναμένεται να εκτελεστούν στη Μεσσηνία και άλλα στην Αττική — γεγονός που υποδηλώνει πως το δίκτυο των εμπλεκομένων ίσως εκτείνεται πέρα από τα γεωγραφικά όρια του τόπου του εγκλήματος.