Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, με νέα δεδομένα να αλλάζουν τη ροή των ερευνών.

Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση έχει πλέον στη διάθεσή της ανάλυση επικοινωνιών από επτά κινητά τηλέφωνα, που σχετίζονται χρονικά με τη μοιραία νύχτα, αλλά και με τις ημέρες πριν και μετά το φονικό, μεταξύ Μεσσηνίας και Αθηνών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Γαζούλη στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤnews, τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξουν φως στις αντιφάσεις των μέχρι τώρα απολογιών των δύο προφυλακισμένων 22χρονων, ενώ οι αρχές επικεντρώνονται πλέον στο ενδεχόμενο ύπαρξης ηθικού αυτουργού.

Η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, που υπήρξε επί χρόνια νομική εκπρόσωπος του 68χρονου επιχειρηματία και τώρα εκπροσωπεί την ανιψιά του, τόνισε πως το βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι η αποκάλυψη όλων των εμπλεκομένων:

«Η εντολέας μου δεν πιστεύει ότι δράστες είναι μόνο οι δύο 22χρονοι. Το κίνητρο, κατά τη δική μας εκτίμηση, είναι καθαρά οικονομικό, εξαιτίας της μεγάλης περιουσίας του θύματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Φραγκάκη άφησε σαφείς αιχμές για πιθανή συμμετοχή προσώπων από το οικογενειακό περιβάλλον, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν ενδείξεις πως ο ηθικός αυτουργός ίσως προέρχεται μέσα από την ίδια την οικογένεια».

Παράλληλα, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα: ποιος πάτησε τη σκανδάλη και πού βρίσκεται το όπλο του εγκλήματος, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

«Ελπίζω να βρεθεί, γιατί μπορεί να αποκαλύψει κρίσιμα ευρήματα. Είμαι βέβαιη πως στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο», δήλωσε η δικηγόρος.

Οι έρευνες συνεχίζονται και για το σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους — το οποίο επίσης δεν έχει εντοπιστεί — ενώ οι αρχές εξετάζουν βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει έναν εκ των υπόπτων στα ΚΤΕΛ Κηφισού, λίγες ώρες μετά το φονικό.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν πλέον μια σαφέστερη εικόνα για τα πιθανά κίνητρα και τους εμπλεκόμενους, ωστόσο η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς τα κομμάτια του παζλ ενώνονται σταδιακά για να αποκαλυφθεί ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε τη Μεσσηνία.