Η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα που δολοφονήθηκε, προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με τις πρόσφατες δραματικές και καταιγιστικές εξελίξεις, που αφορούν τη σύλληψη του ανιψιού του θύματος και του επιχειρηματία φίλου του.

Η ίδια δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι βρίσκεται σε βαθιά οδύνη, περιγράφοντας το σοκ 0που βίωσε μετά τη δολοφονία του θείου της.

«Είμαι συντετριμμένη, ήμουν στα Επείγοντα του νοσοκομείου χθες, που ο Διονύσης, ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά μου και την κόρη μου στο σπίτι μου, κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του θείου μου», είπε αρχικά, προσθέτοντας: «Στην αρχή κάποιος είχε στρέψει τα βέλη σε εμένα και τον ανήλικο γιο μου».

Τόνισε επίσης ότι ο θείος της άλλαζε συχνά τη διαθήκη του, φτάνοντας σε σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες της, να την τροποποιήσει πέντε φορές μέσα σε έξι μήνες, κάτι που ενδεχομένως προκάλεσε φόβο στο περιβάλλον του.

Ψυχολογική πίεση στον ανήλικο γιο της

Η κ.α. Τομαρά ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της έρευνας, κάποιες υποψίες στράφηκαν προς εκείνη και τον ανήλικο γιο της, με στόχο όπως υποστήριξε, να αποκλειστούν από τη διαθήκη.

Οι συνέπειες για τον γιο της ήταν σοβαρές, καθώς πληγώθηκε πολύ, όχι μόνο λόγω του αποκλεισμού από τη διαθήκη, αλλά λόγω του ότι ήταν πολύ δεμένος συναισθηματικά με το θείο του και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Είπε πως παρακολουθείται από ψυχολόγο και αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο, ενώ πλέον κυκλοφορεί συνεχώς με κουκούλα, κάτι ιδιαίτερα «επώδυνο» για έναν έφηβο.

Δείτε τι είπε:

Περιέγραψε τη στενή σχέση του παιδιού της με τον θείο, ο οποίος -όπως υποστήριξε- τον αγαπούσε πολύ, ενώ είχε δώσει στο παιδί το όνομά του. Μάλιστα ονειρευόταν να τον δει αρχιτέκτονα.

Όπως είπε, η προσπάθεια κάποιων να τους απομακρύνουν από τον θείο της, την πληγώνει, καθώς ο ίδιος «έφυγε πληγωμένος και δεν του άξιζε».

«Ένας άνθρωπος λιτός, θρησκευόμενος και ευαίσθητος»

Σκιαγραφώντας το χαρακτήρα του θείου της, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με «ψυχή μικρού παιδιού», με βαθιά πίστη και απλότητα.

Όπως είπε, κάθε βράδυ προσευχόταν γονατιστός και άναβε το καντήλι του, ενώ ζούσε με λιτότητα και μοναχικότητα, επιτρέποντας στον εαυτό του μόνο ένα ταξίδι στο εξωτερικό τον χρόνο.

Ανέφερε ακόμη ένα περιστατικό που μαρτυρούσε την ευαισθησία του: είχε ζητήσει να μην πειράξουν ένα μυρμήγκι, λέγοντας ότι «πάει στη φωλιά του».

«Ο εξάδελφός μου ήξερε το περιεχόμενο της διαθήκης»

Ο θείος της και ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, είχε αλλάξει τη διαθήκη του στις 2 Οκτωβρίου, αφήνοντας γενικό κληρονόμο τον ανιψιό του που συνελήφθη χθες ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας.

Τρεις ημέρες μετά έγινε το διπλό φονικό.

Η Αμαλία Τομαρά, στην ερώτηση για το αν ο εξάδελφός της γνώριζε ότι είναι ο γενικός κληρονόμος, απάντησε θετικά.

«Το ήξερε, γιατί είχαν μπει μάρτυρες η καθαρίστρια από το κάμπινγκ φίλη της μητέρας του και ο εξάδελφός μας. Σε αυτό φέρει μεγάλη ευθύνη ο συμβολαιογράφος, γιατί σε τόσο μεγάλη περιουσία δεν μπαίνουν ποτέ μάρτυρες γνωστοί, οι οποίοι μίλησαν. Με το που βγήκε ο θείος μου από το συμβολαιογραφείο, αμέσως μαθεύτηκε τι δίνει πού».

Στην ερώτηση «πώς τότε, ενώ γνώριζε ότι είναι ο βασικός κληρονόμος, έγινε αυτό μετά από τρεις ημέρες; Φοβόταν μην αλλάξει πάλι τη διαθήκη;», η ανιψιά του θύματος απάντησε καταφατικά.

«Ναι, αυτό έκανε ο θείος μου, άλλαζε πολύ συχνά τη διαθήκη. Έχω την πληροφορία ότι κάποια στιγμή άλλαξε πέντε φορές τη διαθήκη στο εξάμηνο.

Αυτό το έκανε, αλλά το έλεγε κιόλας. Αμαλία θα σε βγάλω. Διονύση θα σε βγάλω. Μας φρόντιζε όλους, αλλά έτσι ήταν. Ζούσε ασκητικά, φρόντιζε τα χωράφια του και δεν πείραζε μυρμήγκι. Απλώς τις διαθήκες τις άλλαζε με πολύ μεγάλη ευκολία, για να μας δείξει ότι πρέπει να υπακούμε και ότι πρέπει να είμαστε για αυτόν συνεπείς».

Τι αναφέρει ο δικηγόρος της Αμαλίας Τομαρά

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο κ. Κατσάς, δικηγόρος της μητέρας της Αμαλίας Τομαρά, ανέφερε:

«Ούτε η συμβολαιογράφος ούτε οι μάρτυρες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν το περιεχόμενο της διαθήκης. Ο ίδιος ο διαθέτης το διέδιδε. Δεν φταίει ο συμβολαιογράφος σε τίποτα.

Η μητέρα της Αμαλίας, αδελφή του Κώστα, είχε τρεις αδελφούς. Ο ένας πέθανε χωρίς παιδιά. Ο δεύτερος ήταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο τρίτος είναι ο πατέρας του Διονύση που συνελήφθη. Έχει βρεθεί στη θέση να είναι απέναντί του.

Σημείωσε ότι η μητέρα της Αμαλίας, αν όντως καταδικαστεί ο Διονύσης, είναι η μόνη κληρονόμος όλης της περιουσίας, μια γυναίκα 85 ετών».