Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Η απολογία του διήρκεσε περίπου εννέα ώρες. Ο κατηγορούμενος φαίνεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Ο εν λόγω άνδρας πέρασε την πόρτα της Ανακρίτριας λίγο μετά τις 10:00 του Σαββάτου, 20 Δεκεμβρίου, προκειμένου να απολογηθεί. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις 10 Δεκεμβρίου.

Στον 30χρονο αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο να καθοδηγούσε τον 22χρονο φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας, μέσω πακιστανικών τηλεφώνων.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και το γεγονός ότι το λευκό σκούτερ παραλήφθηκε από τους δύο 22χρονους πριν μεταβούν στη Μεσσηνία, ένα βράδυ πριν από το διπλό φονικό, από σημείο πολύ κοντά στην οικία του 30χρονου.

Συνολικά, πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη στο πλαίσιο της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας. Μέχρι στιγμής, τέσσερα άτομα έχουν κριθεί προφυλακιστέα, ενώ οι εξελίξεις δείχνουν ότι η έρευνα παραμένει ανοικτή.