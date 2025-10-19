Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι έφθασε στα δικαστήρια Καλαμάτας όπου οδηγήθηκε στην Ανακρίτρια, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον 22χρονο ελληνοβρετανό που κατηγορείται ως εκτελεστής. Ο έτερος κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στην Ανακρίτρια κατά τις 2 το απόγευμα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η απολογία του 22χρονου Ελληνοβρετανού, φερόμενου ως δράστη, ο οποίος είχε αρνηθεί να απολογηθεί κατά τη σύλληψή του στη ΓΑΔΑ. Ο νεαρός κατονομάστηκε ως φυσικός αυτουργός από τον συνομήλικό του, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές και ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε ως συνεργός.

Παράλληλα, αναγνωρίστηκε χωρίς επιφύλαξη σε ειδική αίθουσα της ΓΑΔΑ από τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του φονικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα ρούχα που φορούσε ο φερόμενος ως δράστης τη μοιραία νύχτα – τα οποία βρέθηκαν στην οικία του κατά τη σύλληψη – δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας. Εξετάζεται επίσης το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος συνεργός μετά το διπλό φονικό, από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, όπου εντοπίστηκε στο ΚΤΕΛ το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι κολύμπησε επί 7–8 ώρες και στη συνέχεια περπάτησε μέχρι τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Εδώ και μέρες η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση, με προσεκτικά και μεθοδικά βήματα, λαμβάνει καταθέσεις από μάρτυρες-«κλειδιά», με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.

Την ίδια ώρα οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να κινούνταν κοντά στο κάμπινγκ την ώρα του φονικού και το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε εμφανιστεί και στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν φέρεται να είχε γίνει η πρώτη απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση της οδηγού του οχήματος. Πρόκειται για μια εξέλιξη που είναι κομβικής σημασίας για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: Best-TV