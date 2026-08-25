Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη γυναικοκτονία της 45χρονης Λουλιέτας στη Νέα Σμύρνη, με τις αστυνομικές Αρχές να συνθέτουν το παζλ ενός πλήρως προμελετημένου εγκλήματος.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ το καρτέρι του δράστη, την επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας και τη δολοφονία, ενώ οι καταθέσεις των συγγενών αποκαλύπτουν τον τρόμο που βίωνε το θύμα, αλλά και τις ύποπτες κινήσεις του αυτόχειρα πριν την τραγωδία.

Στο βίντεο από τις κάμερες έχουν καταγραφεί οι στιγμές που βίωσε η 45χρονη λίγο πριν την εν ψυχρώ δολοφονία της.

Λεπτό προς λεπτό το σκηνικό της φρίκης

Όπως προκύπτει από την επισκόπηση του βιντεοληπτικού υλικού, ο δράστης είχε στήσει ενέδρα θανάτου έξω από το κτήριο όπου διέμενε η 45χρονη.

Ο άνδρας καταγράφεται να φτάνει νωρίτερα στην περιοχή και να περιμένει υπομονετικά την άφιξη της γυναίκας.

Τη στιγμή που η 45χρονη άνοιξε την εξώπορτα της πολυκατοικίας, ο δράστης την ακολούθησε.

Αφού την ανάγκασε να γονατίσει, την κλώτσησε βίαια δύο φορές και στη συνέχεια την πυροβόλησε στο κεφάλι.

Αμέσως μετά την πράξη του, ο δράστης έστρεψε το όπλο προς το μέρος του και αυτοκτόνησε, βάζοντας τέλος στη ζωή του δίπλα στο άψυχο σώμα της 45χρονης.

Παθολογική ζήλια, φόβος και αλλαγή κλειδαριάς

Από τις καταθέσεις των συγγενών της Λουλιέτας αποκαλύπτεται ότι η 45χρονη ζούσε υπό καθεστώς φόβου εξαιτίας της συμπεριφοράς του δράστη.

Η 16χρονη κόρη του θύματος, η οποία βρισκόταν στο σπίτι και άκουσε τους πυροβολισμούς, κατέθεσε ότι γνώριζε πως η μητέρα της διατηρούσε μία σχέση η οποία όμως είχε τελειώσει τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, ο αδελφός του θύματος, κατέθεσε ότι η 45χρονη της είχε εξομολογηθεί ότι φοβόταν τον άνδρα και είχε πάρει την οριστική απόφαση να τερματίσει τη σχέση τους, επικαλούμενη την παθολογική ζήλια που εκείνος επιδείκνυε.

Επιπλέον, ο αδελφός της Λουλιέτας αποκάλυψε ότι η 45χρονη σκόπευε να αλλάξει κλειδαριά στο σπίτι.

Η κατάθεση-κλειδί της συζύγου του δράστη

Ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας θεωρείται και η κατάθεση της νόμιμης συζύγου του δράστη στους αστυνομικούς.

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της είχε αλλάξει δραματικά συμπεριφορά τον τελευταίο χρόνο, λείποντας συχνά από το σπίτι τα βράδια, ενώ παραδέχθηκε πως και η ίδια τον φοβόταν.

Μάλιστα, λίγο πριν αναχωρήσει για να εκτελέσει το εγκληματικό του σχέδιο στη Νέα Σμύρνη, ο άνδρας της άφησε το ποσό των 1.000 ευρώ, ζητώντας της να τα κρατήσει.

Ο δράστης φαίνεται να διατηρούσε διπλή ζωή. Η 45χρονη δεν γνώριζε ότι ο ίδιος ήταν παντρεμένος. Πίστευε ότι ο δράστης ήταν χωρισμένος και, όπως έγινε γνωστό, ο 48χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, σκόπευε να την φέρει σε επαφή με την κόρη του.

Οι Αρχές συνεχίζουν την εξέταση του κινητού τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών συσκευών του δράστη, αναλύοντας μηνύματα, κλήσεις και διαδικτυακές αναζητήσεις για να χαρτογραφήσουν πλήρως τις τελευταίες του κινήσεις πριν από το καρτέρι θανάτου.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ποινικό παρελθόν του δράστη στην Αλβανία, καθώς φέρεται να είχε απασχολήσει τις τοπικές Αρχές στα Τίρανα το 2016, για υπόθεση που αφορούσε τη σύζυγό του, καθώς και για συμπεριφορές συστηματικής παρενόχλησης και παρακολούθησης (stalking).