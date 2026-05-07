Μία από τις πιο ανατριχιαστικές πτυχές της υπόθεσης δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα, στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας λίγες ώρες μετά το έγκλημα.

Συγκεκριμένα, τη στιγμή που σημειωνόταν η αιματηρή επίθεση, ο Νικήτας βρισκόταν σε ανοιχτή βιντεοκλήση, μέσω Viber, με τη σύντροφό του, η οποία σπουδάζει εκτός Κρήτης.

Η ίδια, σε κατάσταση πανικού και απόλυτου σοκ, ειδοποίησε τόσο την αδερφή του θύματος όσο και τις Αρχές, περιγράφοντας όσα τραγικά παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, η νεαρή γυναίκα είδε σε ζωντανή μετάδοση τα τελευταία λεπτά της ζωής του συντρόφου της.

Μέσα από την οθόνη του κινητού της αντίκρισε τον 54χρονο να εμβολίζει το αυτοκίνητο του 21χρονου και στη συνέχεια να τον πυροβολεί επανειλημμένα.

Η νεαρή κοπέλα έγινε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας της δολοφονίας του συντρόφου της.

Ήταν εκείνη που, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε την αδερφή του θύματος και την αστυνομία, περιγράφοντας τα όσα εφιαλτικά είδε στην οθόνη του κινητού της.

«Είδε τα αίματα στο κινητό της»

Από την πλευρά της, η ξαδέρφη του θύματος ανέφερε τα εξής:

«Το παιδί μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό με κάμερα, όταν του έριξε την πρώτη (σφαίρα) και τον πέτυχε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού και πήρε τηλέφωνο και την αδερφή του και όλους μας τηλέφωνο. Οι αδελφές του έλεγαν “φύγε”, προχθές ήμασταν μαζί και του έλεγα “φύγε από την Κρήτη”. Το παιδί είχε βασανιστεί πάρα πολύ, τον κυνηγούσε, δεν τον άφηνε να κοιμηθεί, δεν τον άφηνε να ξυπνήσει, έφευγε από το σπίτι, ο πατέρας του κοιμόταν στον καναπέ με τα παπούτσια. Ήταν όλοι τους σε επιφυλακή».

Πριν δύο εβδομάδες πήγε πάλι να τον φάει και πρόλαβε μια γυναίκα και τον έβαλε στο σπίτι της. Το παιδί σχολούσε από τη δουλειά και πήγαινε να πετάξει τα σκουπίδια και τον πέτυχε στο σκοτάδι μέσα. Έχουμε πάει πάρα πολλές φορές στην αστυνομία, η αδελφή του πάλευε να τον βάλουν στη φυλακή, είχε γίνει η σκιά του. Έκανε εγχείρηση καρδιάς πριν περίπου ένα μήνα, το παιδί είχε προβλήμα από όταν γεννήθηκε. Έχει κάνει πολλά χειρουργεία καρδιάς αλλά τον βάλαμε με το ζόρι μέσα να κάνει την εγχείρηση, τον παρακαλούσαμε και μας έλεγε “Αφού θα πεθάνω, δεν το ξέρετε; Θα με φάνε”. Ήξερε ότι θα πεθάνει, τον είχαν απειλήσει».

Το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 54χρονος εκτελεί τον Νικήτα:

Το χρονικό της εν ψυχρώ δολοφονίας

Εν τω μεταξύ σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κρήτης η εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Η δολοφονία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5), μπροστά στα μάτια περαστικών, τουριστών και κατοίκων της περιοχής.

Δράστης είναι ο 54χρονος πατέρας του 17χρονου Γιώργου Παρασύρη, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από περίπου τρία χρόνια στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος είχε ρεπό από τη δουλειά του στο σούπερ μάρκετ και λίγο πριν από τη δολοφονία είχε επισκεφθεί συγγενικό του πρόσωπο για να κουρευτεί. Κατά την επιστροφή του, σημειώθηκε η φονική επίθεση που έμελλε να του στερήσει τη ζωή.

Σύμφωνα με συγγενείς και τη δικηγόρο της οικογένειας, απειλές, καταγγελίες, φόβος και μια αλυσίδα γεγονότων, προμήνυαν το τραγικό τέλος.

Ο 54χρονος θεωρούσε υπεύθυνο τον Νικήτα για τον θάνατο του γιου του, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο 21χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο ίδιο δυστύχημα και είχε νοσηλευτεί για μεγάλο διάστημα στη ΜΕΘ.

Το έγκλημα έλαβε χώρα σε κεντρικό σημείο της Αμμουδάρας, όταν ο 54χρονος φέρεται να εμβόλισε με το αυτοκίνητό του το όχημα του 21χρονου και στη συνέχεια να τον καταδίωξε πεζός, κρατώντας περίστροφο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με τον νεαρό να προσπαθεί να ξεφύγει, αναζητώντας καταφύγιο σε αυλές και παρακείμενα σημεία, ενώ ο δράστης τον πυροβολούσε επανειλημμένα.

Ακολούθησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με τη μητέρα του 21χρονου να καταρρέει πάνω από το σώμα του παιδιού της και τους συγγενείς να μην μπορούν να πιστέψουν όσα είχαν συμβεί.

Ο 54χρονος εγκατέλειψε το σημείο, άφησε τη σύζυγό του στο σπίτι τους και στη συνέχεια παρουσιάστηκε μόνος του στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παρέδωσε το όπλο και ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του Γιώργο Κοκοσάλη, ο 54χρονος «δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού του» και βρισκόταν επί χρόνια σε κατάσταση έντονης ψυχικής φόρτισης. Ο ίδιος ο δικηγόρος χαρακτήρισε την πράξη «πολλαπλώς κατακριτέα και καταδικαστέα», ζητώντας παράλληλα να μην υπάρξει κοινωνική ένταση ή ηρωοποίηση οποιασδήποτε πλευράς.

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο

Σε κλίμα βαρύτατου πένθους συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα Πέμπτη, στις 12:00, τον Νικήστρατο, με την κηδεία του να τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στο Χώνο Μυλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειάς του.

Η σορός του νεαρού είχε μεταφερθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στην Αμμουδάρα, με σκηνές σπαραγμού να εκτυλίσσονται έξω από το σπίτι της οικογένειας. Οι γονείς και τα αδέλφια του, συντετριμμένοι, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια του παιδιού τους.

Το μοιρολόι της αδελφής του θύματος

Η αδερφή του 20χρονου Νικήστρατου, Μαρία Γεμιστού, συντετριμμένη τον αποχαιρετά με μία μαντινάδα που δείχνει το μέγεθος του πόνου και της θλίψης που έχει σκορπιστεί όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά και στην τοπική κοινωνία της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Ραγίζει καρδιές με την συναισθηματική ανάρτηση στην προσωπική της σελίδα στο facebook, χρησιμοποιώντας το σπαρακτικό μοιρολόι, που συνέθεσε η Βέρα Σουλτάτου-Ξυλούρη, γνωστή για τη βαθιά συναισθηματική της γραφή στην κρητική παράδοση.

Η ανάρτηση της Μαρίας Γεμιστού

Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι άντρα μου, θα σε ντύσουμε γαμπρό. Φορέστε όλοι τα καλά σας αν θέλετε λευκά φέρτε ένα όμορφο λουλούδι ,φέρτε μαντολίνα… Αλλά ούτε μια σφαίρα.

Δυο μοιρολόγια πείτε του

Του Όμορφου Νιού που φεύγει

Για δε γλεντά δε τραγουδεί

Και δε ξαναχορεύγει…Βέρα Σουλτατου Ξυλούρη

Ποιο ξεροβόρι δυνατό

Και ποιο βαθύ σκοτάδι

Πουλί μου σε ξορίσανε

Στον ουρανό του Άδη…Βέρα Σουλτατου Ξυλούρη

Πηγές: politica.gr – neakriti.gr