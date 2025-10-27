Στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων παρουσιάστηκε σήμερα, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου, στην περιοχή των Χανίων. Ο νεαρός άνδρας συνοδευόταν από τον δικηγόρο του, Γιώργο Φραντζεσκάκη, και τέθηκε άμεσα στη διάθεση των Αστυνομικών Αρχών.

Μιλώντας στο Mega, ο 23χρονος, που παραδόθηκε στις Αρχές, υποστήριξε ότι το θύμα κινήθηκε απειλητικά εναντίον, και εκείνος, επειδή φοβήθηκε, τον πυροβόλησε.

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε τη μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», φέρεται να είπε.

Το ρεπορτάζ του Mega ανέφερε ότι οι δύο άνδρες είχαν διαφορές για βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν κτηματικές υποθέσεις.

Μιλώντας στο Politica.gr, ο συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου δήλωσε:

«Ο εντολέας μου δεν είχε καμία διάθεση να φυγοδικήσει. Εμφανίστηκε αυτοβούλως ενώπιον των Αρχών πριν λήξει η προθεσμία του αυτοφώρου και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Ιδιαίτερα καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, η οποία από την πρώτη στιγμή διαχειρίστηκε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα την υπόθεση, προκειμένου να αποτραπούν τυχόν εντάσεις και πράξεις αντεκδίκησης από συγγενικά πρόσωπα του θύματος. Οι αστυνομικοί ήρθαν σε επαφή με τις δύο οικογένειες, εξηγώντας την ανάγκη να επικρατήσει νηφαλιότητα και αυτοσυγκράτηση, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στην περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη και να μην υπάρξουν έκτροπα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10), όταν ο 52χρονος άνδρας έπεσε νεκρός ύστερα από έντονο διαπληκτισμό με τον 23χρονο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο καβγάς φαίνεται να είχε προσωπικά κίνητρα και να κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα ο νεαρός να επιτεθεί στον 52χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Το θύμα εντοπίστηκε αιμόφυρτο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από την πρώτη στιγμή, οι Αστυνομικές Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος τελικά παραδόθηκε σήμερα στις Αρχές, δηλώνοντας πρόθεση συνεργασίας με τη Δικαιοσύνη.

Πηγές: politica.gr – MEGA

Π.Π.