Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν που συνελήφθη για τη στυγερή δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο κατηγορούμενος ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, αρνούμενος κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία της 38χρονης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

«Τη βρήκα νεκρή στο μπάνιο» – Ο ισχυρισμός του 26χρονου

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 26χρονος υποστήριξε ότι εντόπισε την 38χρονη ήδη νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος στα Εξάρχεια, το οποίο ανήκει στον ίδιο και στη σύζυγό του.

Όπως ισχυρίστηκε, κατελήφθη από πανικό και, φοβούμενος ότι θα θεωρηθεί ύποπτος, έκρυψε τη σορό μέσα σε μια ταξιδιωτική βαλίτσα. Στη συνέχεια, τη μετέφερε και την εγκατέλειψε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος ουσιαστικά παραδέχεται τη μεταφορά και την απόκρυψη του πτώματος, επιμένει όμως πως δεν είναι εκείνος που αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας.

Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος είχαν χαθεί από τις 15 Ιουλίου, ενώ η σορός της ανακαλύφθηκε τρεις ημέρες αργότερα από έναν άστεγο στον εγκαταλελειμμένο χώρο.

Το βιντεοληπτικό υλικό που «έκαψε» τον κατηγορούμενο

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής που συγκέντρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 26χρονος έχει καταγραφεί να βγαίνει από το διαμέρισμα των Εξαρχείων κρατώντας μια μεγάλη βαλίτσα και να κατευθύνεται προς το σημείο όπου αργότερα εντοπίστηκε η σορός. Σε άλλο βιντεοληπτικό καρέ, εμφανίζεται να μεταφέρει, εκτός από τη βαλίτσα, και ένα μπλε σακίδιο πλάτης, ενώ περίπου 13 λεπτά αργότερα καταγράφεται να αποχωρεί από το σημείο με άδεια χέρια.

Η κατάθεση της συζύγου που ξεκλείδωσε την υπόθεση

Οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στα ίχνη του 26χρονου μετά από καταγγελία που έκανε η σύζυγός του στις 30 Ιουλίου.

Η γυναίκα κατέθεσε πως το βράδυ που εξαφανίστηκε η 38χρονη Βρετανίδα ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή εντοπισμού τοποθεσίας στο κινητό τηλέφωνο, είδε ότι ο 26χρονος βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε το θύμα.

Οι δικαστικές και ανακριτικές αρχές διασταυρώνουν πλέον τους ισχυρισμούς του 26χρονου με τα βίντεο, τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα εργαστηριακά ευρήματα της έρευνας.