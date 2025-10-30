Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για έναν 35χρονο Αφγανό, που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 40χρονου συμπατριώτη του στην Πάρο, προτού διαφύγει σε Κέντρο Υποδοχής στη Σλοβενία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα κίνητρα πίσω από το έγκλημα ήταν πολιτικά.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη στις 3 Οκτωβρίου, όταν το θύμα βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του στη Νάουσα της Πάρου, φέρνοντας πάνω του 19 μαχαιριές. Ο δράστης, μετά τη δολοφονία, εγκατέλειψε άμεσα το νησί και τη χώρα.

Στη Σλοβενία, ο φερόμενος δράστης είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο και κρατούνταν προσωρινά σε Κέντρο Υποδοχής. Οι Ελληνικές Αρχές ενημέρωσαν τις Σλοβενικές για την υπόθεση, αλλά πριν εκδοθεί το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, ο 35χρονος είχε ήδη φύγει από το Κέντρο και πλέον αναζητείται από τις διωκτικές Αρχές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες Αφγανών, κατοίκων του νησιού, προς το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, η δολοφονία συνδέεται με πολιτικές διαφορές: το θύμα ήταν πρώην αστυνομικός, ενώ ο δράστης φέρεται να υποστήριζε τους Ταλιμπάν. Πριν από το μοιραίο περιστατικό, είχαν σημειωθεί επεισόδια στο νησί, τα οποία φαίνεται ότι οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

Με πληροφορίες από Ert News