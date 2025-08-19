Σχετικά με την γυναικοκτονία που σημειώθηκε στο Χαλάνδρι, ο συνήγορος υπεράσπισης του δράστη, Αριστομένης Μπαλάσκας, εξέδωσε δελτίο τύπου.

Ο ποινικολόγος εξέφρασε μεταξύ άλλων τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια της ζωής του θύματος.

Παράλληλα σημειώνει ότι «από την επισκόπηση του υλικού της προανάκρισης, φαίνεται πως η μανία καταδιώξεως του δράστη θρυμμάτισε την εύθραυστη και διαταραγμένη ψυχολογία του, οδηγώντας τον σε αυτή την πράξη».

Όπως αναφέρει, «ο δράστης δεν είχε ιστορικό βίας, καταχρήσεων ή ποινικό μητρώο και ήταν ένας εσωστρεφής, κοινωνικά ταλαιπωρημένος νέος».

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση: