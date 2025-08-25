Τη δική του εκδοχή δίνει ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους στον Βόλο.

Στον 40χρονο δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του 40χρονου, Βασίλης Νουλέζας έκανε μια ανάρτηση μετά από συνάντηση που είχε μαζί του και μεταφέρει ουσιαστικά τα λόγια του δράστη:

«2,5 ώρες συνομίλησα με τον εντολέα μου ΠΝ στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, όπου κρατείται και κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ότι δηλαδή σκότωσε, έσφαξε με αιχμηρό αντικείμενο την σύζυγό του μητέρα 4 παιδιών μετά από έντονη λογομαχία.

Ο ίδιος ανέφερε ότι:

“Ένιωσα πολύ προσβεβλημένος ως άνδρας με όσα μου άσχημα μειωτικά είπε και αντέδρασα αψυχολόγητα. Έχασα την ψυχραιμία μου, το φως μου, δεν συνειδητοποίησα ότι την χτύπησα θανάσιμα.

Δεν είχα σχεδιάσει το έγκλημα, ούτε ήθελα να την σκοτώσω. Απλώς να την συνεφέρω, να την τρομάξω αλλά έφθασα στο ακραίο σημείο.

Ένας τρίτος μας κατέστρεψε, έγινα δολοφόνος της γυναίκας μου και χάθηκε η ζωή μου.

Αυτή η γυναίκα ήταν το παν για μένα.

Θα ήθελα να γυρίσει πίσω ο χρόνος, να ήταν εδώ η γυναίκα μου που αγάπησα τόσο.

Φυσικά μετάνιωσα για την πράξη μου έπρεπε να σηκωθώ να φύγω να την αγνοήσω”.»