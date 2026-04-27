Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, με τις Αρχές να εξετάζουν συνεχώς νέα δεδομένα, που προκύπτουν από τις καταθέσεις των εμπλεκομένων.

Σήμερα (27/4) αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, τρία άτομα που συνελήφθησαν μαζί με τον 20χρονο, τον καθ’ ομολογία δράστη. Πρόκειται για έναν φίλο του, που φέρεται να τον συνόδευε στο μοιραίο ραντεβού στο πάρκο Ασυρμάτου, καθώς και για δύο νεαρές κοπέλες, μεταξύ των οποίων και η πρώην σύντροφος του θύματος. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις τόσο για τη νύχτα της δολοφονίας, όσο και για τις κινήσεις τους, στη συνέχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη φίλη του δράστη, υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε για το έγκλημα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (23/4) από τον ίδιο και ότι τον προέτρεψε να παραδοθεί στις Αρχές. Κατάθεση αναμένεται να δώσει και η μητέρα της, η οποία φέρεται να πληροφορήθηκε το περιστατικό από τη γειτονιά και επικοινώνησε με την κόρη της, ζητώντας της να επιστρέψει στο σπίτι.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι αστυνομικοί στο βιντεοληπτικό υλικό, που φέρεται να καταγράφει τον 20χρονο δράστη μαζί με φίλο του, να κατευθύνονται προς το σημείο της δολοφονίας με νοικιασμένο όχημα. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την αρχική του κατάθεση, στην οποία είχε αναφέρει διαφορετικό τρόπο μετάβασης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξακρίβωση του ρόλου, του κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης (22/4), ο 27χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος αμέσως κάλεσε τις Αρχές και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να έφυγε από το σπίτι του στις 21:00, ενώ η κλήση στις Αρχές έγινε στις 21:15.

Ήταν όμως πολύ αργά…

Το θύμα βρισκόταν στο έδαφος με τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά του. Η σορός του εντοπίστηκε σε «τυφλό» σημείο του πάρκου Ασυρμάτου, στην περιοχή.

Ερωτικά φαίνεται να ήταν τα κίνητρα της δολοφονίας του 27χρονου

Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν, κατά το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι το κίνητρο για την δολοφονία του 27χρονου ήταν ερωτική αντιζηλία, αφού ο φερόμενος δράστης είναι ο νυν σύντροφος της πρώην συντρόφου του θύματος.

Ο 27χρονος φέρεται να προσπάθησε να έλθει σε επικοινωνία με την πρώην σύντροφό του, γεγονός που προκάλεσε -όπως όλα δείχνουν- τον θυμό του 20χρονου. Οι δυο τους αποφάσισαν να συναντηθούν στο πάρκο Ασυρμάτου για λύσουν τις διαφορές τους.

Εκεί οι δύο νεαροί άρχισαν να διαπληκτίζονται με τον 20χρονο να τραυματίζει θανάσιμα με μαχαίρι τον 27χρονο, που διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στην καρδιά. Όπως ισχυρίστηκε ο 18χρονος, ο οποίος συνόδευε τον 20χρονο, προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά δεν πρόλαβε.

Μαρτυρία σοκ έδωσε στη «Ζούγκλα» φίλος του πατέρα του θύματος, υποστηρίζοντας πως «το παιδί περπάτησε λίγα μέτρα και ξεψύχησε».

«Το παιδί περπάτησε μερικά μέτρα και ξεψύχησε. Τον μαχαίρωσαν στην καρδιά. Εδώ υπάρχει πολλή εγκληματικότητα, είναι αληταρία. Η περιοχή έχει ναρκωτικά, έχουν πέσει από ναρκωτικά και ηρωίνες πολλοί. Ο χώρος δεν φυλάγεται», είπε ο φίλος και γείτονας του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

Η σορός του νεαρού άνδρα βρέθηκε κοντά σε ψητοπωλείο της περιοχής, όπου τον Ιανουάριο υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμούς. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Σημειώνεται, επίσης, ότι στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου συχνάζουν οργανωμένοι οπαδοί, συνδέσμων μεγάλων ομάδων.

Το πρωί της Πέμπτης (22/4) η «Ζούγκλα» βρέθηκε στο πάρκο Ασυρμάτου και μίλησε με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι τόνισαν πως το βράδυ «η πλατεία είναι επικίνδυνη, μαζεύονται εκεί και δεν ξέρουμε τι γίνεται».

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του 27χρονου ο οποίος τον εντόπισε νεκρό στο πάρκο

Τραγικό πρόσωπο στη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο είναι και ο πατέρας του, ο οποίος λόγω της ιδιότητάς του, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας. Ο πατέρας του θύματος είναι ανώτατος αξιωματικός στη ΓΑΔΑ, ο Ταξίαρχος, Γιώργος Χαλυβόπουλος, ο οποίος δυστυχώς σήμερα αντί για την γιορτή του, θρηνεί το χαμό του παιδιού του.

Χωρίς να το ξέρει ότι πρόκειται για τον γιο του, ο κ. Χαλυβόπουλος πήγε στο πάρκο Ασυρμάτου, καθώς έμενε κοντά στο σημείο, μόλις έμαθε για το περιστατικό και αντίκρισε το παιδί του νεκρό με τραύμα από μαχαιριά στην καρδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πατέρας και γιος λίγο νωρίτερα βρίσκονταν μαζί στο σπίτι και έβλεπαν αγώνα μπάσκετ. Σημειώνεται πως και η μητέρα του θύματος, όταν πληροφορήθηκε για το περιστατικό, έσπευσε στο σημείο. Η γυναίκα κατέρρευσε μπροστά στους αστυνομικούς αντικρίζοντας νεκρό τον γιο της.