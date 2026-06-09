Σε θρίλερ εξελίσσεται το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου. Μητέρα και γιος βρέθηκαν μέσα σε «λίμνη αίματος» στο σπίτι τους.

Τις σορούς τους εντόπισε ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας κατά τις 11:00 το πρωί της Τρίτης (09/06), και αμέσως ειδοποίησε τους γείτονες.

Ο 65χρονος προσήχθη από τις αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να ανακριθεί. Ο ρόλος του θεωρείται κρίσιμος, καθώς ο Ιταλός συζούσε με την 54χρονη εδώ και έξι χρόνια, και όπως όλα δείχνουν, ήταν στο σπίτι της την ώρα της στυγερής δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του 26χρονου γιου με τα αρχικά Ο.Τ. βρέθηκε στο κρεβάτι του υπνοδωματίου του, ενώ της μητέρας του στην είσοδο του ίδιου δωματίου.

Ο γιος, ο οποίος εργαζόταν ως DJ και μουσικοπαραγωγός, έφερε τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο, και πολλά χτυπήματα από μαχαίρι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξε ο ιατροδικαστής.

Όπως όλα δείχνουν, η μητέρα φαίνεται πως πήγε να σώσει τον γιο της, πάλεψε με τον δολοφόνο και την σκότωσε.

Η 54χρονη έφερε χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι), καθώς και πολλά αμυντικά τραύματα, γεγονός που δείχνει τη σφοδρή πάλη που έδωσε με τον δράστη, πριν την τραυματίσει θανάσιμα.

Σημειώνεται πως το μαχαίρι εντοπίστηκε καρφωμένο σε μια γλάστρα στην αυλή του σπιτιού και έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εντοπιστεί το DNA του δράστη.

Αρνείται την εμπλοκή του στο διπλό φονικό ο 65χρονος

Στο πλαίσιο των ερευνών προσήχθη και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης. Το ζευγάρι ήταν μαζί εδώ και 15 χρόνια, ενώ στο σπίτι στον Λόγγο Αιγίου, διέμεναν τα 6 από αυτά.

Οι άνδρες της Αστυνομίας εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τον ρόλο αυτού του άνδρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι εντόπισε νεκρούς στο σπίτι μητέρα και γιο, μόλις ξύπνησε.

Ωστόσο, ο 65χρονος φαίνεται να φέρει αμυχές στα χέρια του, πιθανόν από τη μάχη που έδωσαν ο 26χρονος και η μητέρα του για να γλιτώσουν. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εντοπιστεί σε μια μπλούζα στάμπα από αίμα και θεωρείται πιθανόν ο Ιταλός να προσπάθησε να την πλύνει για να εξαφανίσει τυχόν ευρήματα.

Το παράδοξο της ιστορίας που φέρεται να επικαλείται στην αρχική ομολογία του στις Αρχές είναι ότι στις 10:00 είχε ένα προγραμματισμένο ραντεβού με τη σύντροφό του, και ότι στις 07:00 το πρωί ξύπνησε, χτυπώντας την πόρτα του υπνοδωματίου, όμως εκείνη ήταν κλειδωμένη.

Στη συνέχεια, πήγε για ύπνο και ξύπνησε ξανά στις 11:00, την ώρα δηλαδή που ήρθε και αντιμέτωπος με το αποτρόπαιο θέαμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι συγγενικό των θυμάτων. Πρόκειται για φίλο του 65χρονου, ο οποίος πιθανότατα εμπλέκεται στο άγριο φονικό.

Ο 26χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα πριν δύο ημέρες για να επισκεφτεί την μητέρα του

Ο γιος της 54χρονης είχε φτάσει από την Γερμανία στην Ελλάδα, πριν δύο ημέρες. Πήγε στο σπίτι της μητέρας του στον Λόγγο Αιγίου, προκειμένου να την δει, καθώς η γυναίκα είχε υποβληθεί προηγουμένως σε χειρουργική επέμβαση και ανάρρωνε.

Στην Γερμανία, ο 26χρονος έκανε το Μεταπτυχιακό του, και σύμφωνα με πληροφορίες, έμενε για καιρό εκεί, στοιχείο που δυσχεραίνει τις έρευνες της Αστυνομίας, όσον αφορά το κίνητρο του φονικού.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και αναμένονται τα αποτελέσματα των πρώτων αυτοψιών και της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσε ιατροδικαστής, καθώς και Κλιμάκιο της Σήμανσης για την εξονυχιστική έρευνα του χώρου και τη συλλογή αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού (DNA).

Οι Διωκτικές Αρχές αναζητούν στοιχεία και πιθανές μαρτυρίες, που θα φωτίσουν το κίνητρο πίσω από το διπλό φονικό.