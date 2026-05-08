Ρεπορτάζ: Λυδία Παππά

Υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητας και ειδικών δεξιοτήτων αποδίδουν οι αρχές στους τέσσερις κατηγορούμενους για τη δολοφονία Μοσχούρη αλλά και για εκρήξεις.

Οι δράστες έφθασαν μάλιστα στο σημείο να παρακολουθούν τα θύματά τους με κάμερες και gps tracker.

Από το 2022, σύμφωνα με τις Αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη «πόλεμος», και συγκεκριμένα μία διαρκής και κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα σε εγκληματικές ομάδες που έχουν «πλούσια» δράση στο οργανωμένο έγκλημα.

Οι επιθέσεις γίνονται κατά «παραγγελία» και περιλαμβάνουν ανθρωποκτονίες, απαγωγές, τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών και εκρήξεις.

Ο στόχος είναι να «φύγει από τη μέση» ο αντίπαλος και η κάθε ομάδα να επιβληθεί στις παράνομες δραστηριότητες: «προστασία» σε νυχτερινά μαγαζιά, διακίνηση και λαθρεμπόριο τσιγάρων, παράνομη εμπορία και διακίνηση καυσίμων.

«Δολοφόνος είμαι και γ@#5ω»

Οι κατηγορούμενοι δεν γνώριζαν ότι παρακολουθούνταν, με τον «κοριό» της ΕΛΑΣ να καταγράφει αποκαλυπτικές συνομιλίες.

Ο έγκλειστος κατηγορούμενος στις φυλακές Ναυπλίου, επικοινωνεί με τη σύντροφό του τον Μάρτιο του 2025, ένα μήνα πριν τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη και ακούγεται να της λέει σε έντονο ύφος:

«Ναι δολοφόνος είμαι και γ@$#@ω, Και κλέφτης και όλα τα κακά έχω.

Η συνομιλία αποκαλύπτει και ένα ξυλοδαρμό σε έναν άνδρα για οφειλή 30.000 ευρώ. Το θύμα είχε και άλλη απειλή, ότι αν δεν εξοφλούσε το ποσό θα μεταβίβαζε το αυτοκίνητό του.

Αποκαλυπτικά είναι και τα μηνύματα στον κατηγορούμενο δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του «Θαμνάκια».

Γυναίκα του στέλνει μήνυμα «Εσύ τον σκότωσες τον Μοσχούρη;» και λίγα δευτερόλεπτα μετά με νέο γραπτό μήνυμα το διασκεδάζει γράφοντας «Για να πας στη Λιόλιου; Χα χα .»

«Θα σου σπάσω τα δόντια. Θα σε σφάξω»

Ο κατηγορούμενος που στη συνέχεια οδηγήθηκε στις φυλακές για την αρπαγή tiger σε βάρος γιου επιχειρηματία, απειλούσε κόσμο με φράσεις «Θα σου σπάσω τα δόντια, π#@α, θα σε γ@#$ω, θα σε σφάξω, θα σε σφάξω π@#$α» και «μην με ακουμπάς, άστο το μαχαίρι» Οι απειλές ήταν για ζημιές που είχε υποστεί το αυτοκίνητο της συντρόφου του.

Το κενό στην ασφάλεια Μοσχούρη και οι κινήσεις των δραστών

Ο «Θαμνάκιας», «Μεγάλος» ή «Τρελός» όπως ήταν τα παρατσούκλια του Γιώργου Μοσχούρη, από την ημέρα που αποφυλακίστηκε, το 2023, είχε δίπλα του «συνοδεία» για την προσωπική του ασφάλεια.

Έξι μήνες όμως πριν από τη δολοφονία του, κυκλοφορούσε μόνος του παρά τις εκκλήσεις των δικών του ανθρώπων. Αυτό το κενό φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκαν οι δολοφόνοι του.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η δολοφονία του σχεδιάστηκε στην κάθε λεπτομέρεια, ακόμα και στην παρακολούθηση της πόρτας εισόδου της κλινικής όπου εκείνη την ημέρα μπήκε ο Μοσχούρης.

Γνώριζαν το ραντεβού και φρόντιζαν να αποφύγουν την πολύωρη αναμονή στο σημείο. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είχαν «μελετήσει» το χώρο.