Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε ο 20χρονος, που κάρφωσε με μαχαίρι στην καρδιά και σκότωσε τον Θεόφιλο Χαλυβόπουλο, στο Ναυτοδικείο Πειραιά.

Ο δράστης έφτασε στο Ναυτοδικείο λίγο πριν τις 09:30 το πρωί φορώντας κουκούλα και αλεξίσφαιρο γιλέκο για την ασφάλειά του. Θα βρεθεί ενώπιον του Ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο.

Δείτε εικόνες από τη στιγμή που ο δράστης περνά το «κατώφλι» του Ναυτοδικείου Πειραιά:

Τι θα υποστηρίξει ο 20χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης θα υποστηρίξει ότι γνώριζε πως τραυμάτισε το θύμα κατά τη διάρκεια καβγά που είχαν, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι ο Θεόφιλος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στο πάρκο Ασυρμάτου.

Παράλληλα, θα αναφέρει πως κουβαλούσε μαχαίρι για λόγους αυτοπροστασίας και δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Για τις ενέργειες του μετά τη δολοφονία, την αλλαγή ρούχων και την απόκρυψη του φονικού όπλου, θα πει ότι τον κυρίευσε φόβος και πανικός.

Αναμένεται, ακόμη, να δηλώσει πως έμαθε για τον θάνατο του 27χρονου αργότερα την ίδια νύχτα από γνωστό του.

Διεκόπη η δίκη για τους τρεις συλληφθέντες

Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τους τρεις φίλους του 20χρονου δράστη, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου γιου ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο. Το 5ο Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας, ορίζοντας νέα ημερομηνία για τις 20 Μαΐου.

Οι κατηγορούμενοι είναι ένας 21χρονος φίλος του δράστη, η 20χρονη σύντροφός του και μία ακόμη 20χρονη φίλη, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία.

Σημαντική είναι η κατάθεση της φίλης της 20χρονης, η οποία περιέγραψε τη δική της εκδοχή για τα όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν της δολοφονίας. Όπως ανέφερε, το θύμα ήταν ερωτευμένο με τη φίλη της, χωρίς ωστόσο να έχει επιθετική συμπεριφορά, παρότι υπήρχε ένταση μεταξύ εκείνου και του δράστη.

Τη νύχτα της 21ης Απριλίου, ο δράστης φέρεται να κάλεσε το θύμα στο πάρκο για να συναντηθούν. Η μάρτυρας σημείωσε πως η ίδια και η φίλη της ανησυχούσαν ότι κάτι κακό θα συνέβαινε, καθώς ο δράστης ήθελε να επιβληθεί.

Αργότερα, μέσα στο αυτοκίνητο, η ατμόσφαιρα ήταν βαριά και υπήρχαν υπονοούμενα που την έκαναν να πιστέψει ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό. Όπως κατέθεσε, ο δράστης παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στο θύμα, δείχνοντάς τους μάλιστα φωτογραφία του μαχαιριού με αίματα, ενώ αρχικά πίστευε ότι τον είχε μόνο τραυματίσει.

Όταν συνειδητοποίησαν ότι το θύμα ήταν νεκρό, όλοι βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ και πανικού.