Εντοπίστηκε το μαχαίρι, με το οποίο ο 20χρονος μαχαίρωσε τον Θεόφιλο στο πάρκο Ασυρμάτου το μοιραίο βράδυ της 22ης Απριλίου. Ο δράστης το είχε κρύψει στην ταράτσα του σπιτιού του. Το «ελληνικό FBI» το εντόπισε καθ’ υπόδειξη του ίδιου του ναυτικού.

Ειδικότερα, το είχε κρύψει σε κοινόχρηστο χώρο, στην ταράτσα πίσω από έναν θερμοσίφωνα.

Ενώπιον των αστυνομικών ο 20χρονος φέρεται να είπε: «Ζήτω συγνώμη από την οικογένεια του. Ειπώθηκαν κάτι λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Ήταν κάτι στιγμιαίο, αλλά ξέφυγε η κατάσταση. O φίλος μου δεν ήξερε τίποτα».

«Δεν ήθελα να τον σκοτώσω»

«Ήταν η κακιά στιγμή», δήλωσε ο 20χρονος ναύτης που μαχαίρωσε στην καρδιά τον 27χρονο Θεόφιλο στον Άγιο Δημήτριο. «Μαλώσαμε, έβγαλα το μαχαίρι και τον σκότωσα. Δεν το ήθελα. Ήταν η κακιά στιγμή. Μακάρι να γύρναγα τον χρόνο πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συλληφθείς για τη δολοφονία του γιου του Ταξίαρχου, Γιώργου Χαλυβόπουλου.

Για τη στυγερή δολοφονία του 27χρονου, συνελήφθη και ένας 18χρονος και δύο κοπέλες για υπόθαλψη. «Δεν ήξερα ότι θα έρθει με μαχαίρι, νόμιζα ότι θα συζητήσουν, δεν πρόλαβα να τον σταματήσω», υποστήριξε ο 18χρονος φίλος του δράστη που ήταν παρών στο περιστατικό.

Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο της δολοφονίας

Ερωτική αντιζηλία ήταν το κίνητρο που οδήγησε τον δράστη στο να μαχαιρώσει στην καρδιά τον 27χρονο Θεόφιλο και να τον εγκαταλείψει αιμόφυρτο στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Δράστης και θύμα έδωσαν αιφνιδιαστικά ραντεβού στο συγκεκριμένο σημείο για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, καθώς φαίνεται πως ο 27χρονος συνέχιζε και μετά το χωρισμό του με την κοπέλα να της στέλνει μηνύματα.

Σημειώνεται πως ο Θεόφιλος είχε δεσμό τεσσάρων χρόνων με την κοπέλα, παρά τον χωρισμό τους, όμως δεν κατάφερε ποτέ να την ξεπεράσει. Το γεγονός αυτό δημιουργούσε εντάσεις με τον 20χρονο.

Παρών στο συμβάν ήταν και ένας 18χρονος φίλος του 20χρονου δράστη, ο οποίος ήταν και αυτός που είπε στην Αστυνομία τι συνέβη το μοιραίο βράδυ. Στους αστυνομικούς μίλησε και το κορίτσι, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο η ίδια εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ο 18χρονος ισχυρίστηκε πως δεν πρόλαβε να σταματήσει τον καβγά, όμως στις Αρχές προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι μετά το έγκλημα, οι δύο νεαροί απομακρύνθηκαν από το σημείο με αυτοκίνητο, εγκαταλείποντας τον Θεόφιλο χτυπημένο στο πάρκο Ασυρμάτου. Στη συνέχεια τα δύο αγόρια πήγαν πήραν τις φίλες τους από διαφορετικά σημεία και έπειτα, κλείστηκαν όλοι μαζί σε κάποιο χώρο, γεγονός που φανερώνει υπόθαλψη εγκληματία.

Ο Εισαγγελέας διέταξε να συλληφθούν και οι τέσσερις, ο 20χρονος για ανθρωποκτονία και οι υπόλοιποι τρεις για υπόθαλψη εγκληματία.

Σήμερα οι τέσσερις τους θα περάσουν το κατώφλι του στρατιωτικού Εισαγγελέα και θα χωριστεί η δικογραφία.

Η μάχη σώμα με σώμα

Το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4) πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή του 27χρονου, γιου του Ταξίαρχου Γιώργου Χαλυβόπουλου. Ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε τη νεκροτομή στον 27χρονο, διαπίστωσε ότι το θανατηφόρο τραύμα ήταν στο ύψος της καρδιάς από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) και είχε και άλλα χτυπήματα στο σώμα του.

Ως αποτέλεσμα, πιστεύεται πως ο Θεόφιλος πάλεψε και ήρθε σε σωματική επαφή με τον δολοφόνο του.

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Θεόφιλο

Σε ανάρτησή του, ο Ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ., Γιώργος Χαλυβόπουλος γνωστοποίησε ότι η κηδεία του 27χρονου γιου του, που βρέθηκε νεκρός στο πάρκο του Ασυρμάτου, θα γίνει την σήμερα στις 11:00.