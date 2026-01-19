Ένας βαρυποινίτης δολοφονήθηκε την Δευτέρα (19/1) στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είναι Έλληνας και έπληξε με αυτοσχέδιο μαχαίρι το θύμα του, που είναι υπήκοος Αλβανίας.

Όπως έγινε γνωστό, τον χτύπησε δύο φορές στο λαιμό.

Το φονικό έγινε στη Γ’ Πτέρυγα Κορυδαλλού και την υπόθεση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά.

Ο δράστης είχε σκοτώσει τον Αύγουστο έναν Αλβανό στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το θύμα έχει βαρύ παρελθόν, με δολοφονίες τόσο στη χώρα μας όσο και στην Αλβανία.