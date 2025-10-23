Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων θα οδηγηθεί αύριο στις 8:00 το πρωί, ο 25χρονος δράστης που σκότωσε έξω από γνωστό club του Περιστερίου, τον 37χρονο Βούλγαρο.

Ο 25χρονος, ο οποίος είναι ανιψιός του Κώστα Κατσαφάδου και γιος συνταξιούχου αστυνομικού, παραδόθηκε την Τρίτη 21/10, στις Αρχές.

Ο νεαρός, που εργαζόταν ως πορτιέρης σε νυχτερινό κατάστημα εστίασης, πήγε στο club όπου βρισκόταν ο Βούλγαρος, και του ζήτησε να βγουν έξω για να συζητήσουν. Το θύμα αρχικά αρνήθηκε, αλλά λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε έξω.

Εκεί ξέσπασε διαπληκτισμός, με τον 25χρονο να χρησιμοποιεί μαχαίρι και να τον τραυματίζει θανάσιμα.

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του και θα τον οδηγήσουν στον Ανακριτή για απολογία, με την προφυλάκισή του να θεωρείται σχεδόν βέβαιη, μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης από την Εισαγγελία.

Παρά το γεγονός ότι ο 25χρονος ήταν άγνωστος στις Αρχές, το θύμα είχε εκτενή ποινικό παρελθόν.

Στο παρελθόν είχε διαπράξει ανθρωποκτονία και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στη Λάρισα. Επιπλέον, στο αυτοκίνητό του είχε βρεθεί όπλο και σφαίρες.

Ο 37χρονος Βούλγαρος που δολοφονήθηκε έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Μπουρνάζι, φέρεται να ήταν μέλος της σκληρής συμμορίας εκβιαστών με την επωνυμία «LIONS».

Η συγκεκριμένη συμμορία δρα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, και έχει καταγραφεί σε πλήθος δικογραφιών από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, όπου φαίνεται να διατηρεί εξέχουσα θέση λόγω των σοβαρών εγκληματικών της ενεργειών.

Άλλα μέλη των «LIONS» είχαν εμπλοκή σε σοβαρά περιστατικά βίας, όπως η δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 σε καφετέρια με ναργιλέδες στη Νέα Ιωνία, καθώς και στους πυροβολισμούς στο Γκάζι, λίγους μήνες αργότερα, που είχαν προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη.