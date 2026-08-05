Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγείται σήμερα Τετάρτη 05/08 ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία της 38χρονης Ελίζαμπεθ Ρος, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε μία βαλίτσα σε εγκαταλελειμένο κτήριο της Κυψέλης.

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει σήμερα ο 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, Σαρίφ Αχμαντζάι, προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, Ελίζαμπεθ Ρος, η σορός της οποίας βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο, καθώς ο κατηγορούμενος παρουσιαζόταν τα προηγούμενα χρόνια ως ένα παράδειγμα επιτυχούς ενσωμάτωσης μετανάστη στην κοινωνία που τον υποδέχτηκε. Μάλιστα, ο ίδιος ετοιμαζόταν να εκδώσει και βιβλίο για το πέρασμά του από τα κοινόβια των προσφύγων μέχρι την κανονικότητα του έγγαμου βίου του με την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ.

Από την ένταξη στον Ερυθρό Σταυρό στο σκοτεινό παρασκήνιο

Ο 26χρονος είχε φτάσει στην Ελλάδα το 2016 μέσω Λέσβου ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας. Στη συνέχεια, η ιστορία του είχε προβληθεί από ανθρωπιστικούς φορείς, ανάμεσά τους και ο Ερυθρός Σταυρός, ως παράδειγμα νέου που κατάφερε να ορθοποδήσει, να ασχοληθεί ενεργά με την πυγμαχία και να προσφέρει κοινωνικό έργο.

Στην πορεία, ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, παντρεύτηκε Αμερικανίδα εθελόντρια και μαζί ίδρυσαν οργάνωση υποστήριξης προσφύγων στην Αθήνα, παραδίδοντας μαθήματα πυγμαχίας και διανέμοντας τρόφιμα. Μέσω αυτής της δράσης γνώρισε και την 38χρονη Βρετανίδα, η οποία επίσης κινούνταν σε κύκλους εθελοντικών και χριστιανικών οργανώσεων.

Το χρονικό του εγκλήματος και τα ευρήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) τα στοιχεία που δείχνουν την ενοχή του είναι:

Βιντεοληπτικό υλικό: Ο 26χρονος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αποχωρεί από το διαμέρισμα μεταφέροντας τη βαλίτσα με τη σορό του θύματος, την οποία στη συνέχεια εγκατέλειψε. Σύμφωνα με το υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που ήρθε στη δημοσιότητα, ο κατηγορούμενος Σαρίφ Αχμαντζάι καταγράφεται να σέρνει στους δρόμους της Αθήνας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, κρατώντας παράλληλα ένα μπλε σακίδιο. Στη συνέχεια, ο 26χρονος κατευθύνεται προς το εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη όπου άφησε τη βαλίτσα με το πτώμα της άτυχης γυναίκας. Περίπου 13 λεπτά αργότερα , ο Αχμαντζάι εμφανίζεται να αποχωρεί από το σημείο κρατώντας μόνο τα προσωπικά του αντικείμενα, χωρίς τη βαλίτσα και το σακίδιο.

Οικονομικό κίνητρο: Μετά την πράξη του, ο δράστης αφαίρεσε τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης πραγματοποιώντας αναλήψεις ύψους χιλιάδων ευρώ (μεταξύ άλλων στην περιοχή της Αράχωβας), ενώ έστελνε παραπλανητικά μηνύματα από το κινητό της σε οικείους της.

Κατάσχεση οπλισμού: Σε έρευνα στην κατοικία του βρέθηκαν ένα πιστόλι-ρέπλικα και ένα στρατιωτικό μαχαίρι.

Παρά τις αρχικές ομολογίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να προβάλλει ισχυρισμούς ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή και πανικοβλήθηκε. Οι αρχές,ωστόσο, εξετάζουν εξονυχιστικά όλα τα δεδομένα για να διακριβώσουν το πλήρες κίνητρο πίσω από τη δολοφονία, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί βαρύτατο κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.